Каким будет «Чемпионат по Ледяному плаванью-2019» в Мурманске?

Плюх! Все тело обжигает холодом, и брызги разлетаются веером. Сотни участников, три дня соревнований, десятки наград... Уникальный спортивный праздник близится с каждым днем. В Мурманске состоится третий Чемпионат по Ледяному плаванью. На сей раз, с небывалым размахом. Об этом рассказали на пресс-конференции 11 марта мурманские власти.

КИЛОМЕТР В «МОРОЗИЛЬНИКЕ»

По словам градоначальника, 170 спортсменов приедут к нам из других стран.Фото: Виктор КОСТРОВ

Заплыв состоится, традиционно, на Семеновском озере. Первый день соревнований назначен на 15 марта, последний - на 17 число. Уже оборудованы зрительские трибуны на побережье.

Размещаются камеры для бесперебойной интернет-трансляции соревнований. Завершены работы по обеспечению безопасности спортсменов, под контролем ГИМС МЧС. Усилены меры медицинского досмотра.

На озере вырезают «ледовый бассейн» размером 20 на 25 метров. Толщина «белого панциря» сейчас - 40-45 сантиметров, плюс уплотненный снег сверху. По расчетам МЧС, должен выдержать! Ведь не так уж много человек в итоге пустят на поверхность льда. Температура воды в районе будущего заплыва составляет около 0 градусов.

- К нам приедут участники из 32 стран мира. Это 170 иностранных пловцов и 230 российских спортсменов. Участники Чемпионата по Ледяному плаванью должны будут проплыть 1000 метров, а участники «Кубка Арктики» - 50, 100, 200 и 500 метров, - заметила мэр Мурманска Татьяна Прямикова.

«Кубок Арктики» - мировое новшество. А на преодоление «тысячеметровки», кстати, дают всего 25 минут. В противном случае участник сходит с дистанции.

ВОДЯНАЯ КОБРА НА ПАМЯТЬ

Каждая из этих хрустальных статуэток по своему уникальна.Фото: Виктор КОСТРОВ

Серебристые кубки с хорошо отполированной отражающей поверхностью предназначены для лидеров по эстафетному плаванью. Смотрятся они очень эффектно! Но не меньшее восхищение вызывают стеклянные статуэтки темно-синего цвета.

С виду они похожи на кобру, которая готовится к прыжку. Хотя если присмотреться пристальнее, мы понимаем: это застывший всплеск воды. Каждая статуэтка выдувалась мастером индивидуально и двух похожих нет.

А вот и примеры сувенирной продукция для гостей и участников спортивной встречи.Фото: Виктор КОСТРОВ

Предназначены эти хрустальные шедевры для абсолютных победителей, которые одержали верх в 8-ми различных дисциплинах плаванья. Также будет разыгран богатый комплект медалей.

Во время соревнований, в соседнем с озером здании «Лапландии» («Кванториума») будут продавать сувениры. Кружки, футболки, брелки, ручки, магнитики вряд ли кого-то удивят. А как Вам настоящий утепленный халат ледяного пловца? Хотя изготавливался он специально для участников, нам с Вами тоже пригодится. Учитывая реалии мурманского лета, каждый теплый халат - на вес золота.

С виду этот халат кажется таким же теплым, как норковая шуба.Фото: Виктор КОСТРОВ

СПОРТИВНАЯ «ИНТЕРВЕНЦИЯ» НА МУРМАН

Артрит, артроз, остеохондроз... Какое самое лучше лекарство от возрастных болезней? Видимо, по мнению спортсменов из северной столицы, это купание в ледяной воде. Смельчаки, которым перевалило за 70 лет, тоже поучаствуют в Чемпионате по Ледяному плаванью. Возрастные спортсмены из Петербурга уже на пути в Мурманск. И не только они.

- Самые южные страны-участники это Марокко, Чили, ЮАР и Новая Зеландия. Больше всего из Великобритании, около 20-ти человек, - сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Глава администрации отметил, что подготовка к чемпионату на Семеновском практически закончена.Фото: Виктор КОСТРОВ

Это притом, что на первый чемпионат, 4 года назад, прибыл всего лишь один участник из туманного Альбиона. Видимо, распробовали англичане водичку из Семеновского озера и она им понравилась. Среди британцев, кстати, много спортсменов с инвалидностью и даже с ампутированными частями тела. Но даже такое потрясающее мужество несколько меркнет на фоне героизма одного из российских пловцов. Мужчина уже второй раз будет участвовать в чемпионате несмотря на полное отсутствие ног.

«ГОРЯЧИЕ СЕНСОРЫ» ИЗ ГОРОДА НЕВЕСТ

Чтобы определить победителя в каждой дисциплине, будет использоваться современная технология по фиксации результатов. Как нам дали понять, система беспрецедентная - нигде в мире такой больше нет.

- Как только спортсмен доплывает и касается рукой сенсорной таблички, данные о его результате тут же передаются на электронное табло и в интернет. Подобная система используется, например, в Германии, но даже там не удалось пока справиться с замерзанием табличек, после которого они перестают функционировать. В лучшем случае, хватает на 2-3 часа. Но мы обратились к умельцам из города Иваново и, как они нам сказали, им удалось решить эту проблему, - рассказала Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманска.

«Горячие» сенсорные таблички, изготовленные в городе невест, уже доставили в Мурманск. Если они все-таки не сработают, разбираться в результатах будет судейская коллегия. Организаторы уверяют также, что готовы к потеплению и прочим форсмажорам. В 2015 году, например, прорубь подтаяла и размылась, в результате чего дистанция увеличилась где-то на метр-полтора. Приходилось забивать сваи под лед.

Основатель Ледяного плаванья, Рэм Баркай, одобрительно отзывался о предыдущих чемпионатах в Мурманске. Больше всего спортсмен хотел бы присвоить олимпийский статус данным соревнованиям. Пока безуспешно. Представители комитета даже не посчитали нужным посетить Заполярье в этом году. Как знать, может, в другой раз повезет?..