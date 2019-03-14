2019-03-14T13:52:35+03:00
Общество

Молодую пару из Апатитов за горячий секс по ночам оштрафовали на 63 тысячи рублей

Правда, уровень шума полицейские не замеряли
Варвара РУСЛАНОВА
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Интимную жизнь молодой пары из Апатитов щепетильные соседи рассматривают буквально под микроскопом.Интимную жизнь молодой пары из Апатитов щепетильные соседи рассматривают буквально под микроскопом.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Опыт молодых людей из Апатитов показывает, что даже если во время занятия любовью вы не кричите громче обозначенных законом 45 децибел, то отвечать за свою эмоциональную несдержанность все равно придется. Напомним, жители одного из подъездов дома №38 на улице Ферсмана устали от эротических стонов молодой пары и написали на них 15 заявлений в полицию. Кстати, как стало известно «КП», в этом подъезде живут активные борцы за свои права и до того, как устроить травлю любовникам, они строчили жалобы на громкую музыку и соседа-алкоголика, которому в итоге пришлось стать тише воды, ниже травы. Но большинство жильцов дома №38 вообще не слышали о громкой проблеме.

- Жалобы поступили не только от пожилых людей, но и от других жильцов этого подъезда. Поскольку заявлений было несколько и все подтверждали нарушения закона «О тишине», то уровень шума не замеряли. Протокол об административном правонарушении был направлен в административную комиссию для рассмотрения по существу. В итоге молодую пару оштрафовали на 63 тысячи рублей, - сообщила «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Пользователи соцсетей раскололись на два лагеря. Одни уверены, что соседи просто завидуют горячему сексу, другие встают на защиту людей, имеющих право по ночам отдыхать в тишине. И все в один голос советуют попавшим под опалу любовникам сделать в своей квартире качественную звукоизоляцию и забыть о злобных соседях с их косыми взглядами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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