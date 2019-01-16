2019-01-16T11:55:10+03:00
Общество

В Апатитах молодой паре за горячий секс по ночам грозит до 75 тысяч рублей штрафа

Соседи, уставшие от страстных стонов, написали уже 15 заявлений в полицию
Варвара РУСЛАНОВА
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Сексуальную жизнь горячей апатитской пары теперь обсуждают не только соседи, но и вся область.Сексуальную жизнь горячей апатитской пары теперь обсуждают не только соседи, но и вся область.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Жители одного из подъездов дома №38 по улице Ферсмана не понаслышке знают, что сосед с перфоратором - это цветочки, а вот найти управу на горячих влюбленных, оказывается, гораздо сложнее. Собственники трех квартир буквально завалили участкового заявлениями, а эффекта ноль.

- За шум в ночное время жильцам беспокойной квартиры уже выписывали административное предупреждение. За повторное нарушение им грозит штраф от 3-х до 5 тысяч рублей, - объясняет заместитель начальника МО МВД РФ «Апатитский» Алексей Мартынов. - На данный момент в отношении этой пары составлено 15 (!) административных протоколов.

А это значит, что после их рассмотрения, горячий секс с громкими стонами влетит паре в копеечку. За нарушения общественного порядка пусть даже и таким необычным способом молодым людям придется заплатить как минимум 45 тысяч рублей, а как максимум все 75, если комиссия по административным правонарушениям решит привлечь их ответственности по высшему разряду. Правда, пока перспектива заработать столь солидный долг пару не пугает и их соседи продолжают страдать от шума, который явно превышает установленную законом планку в 45 децибел.

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