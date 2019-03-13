Марина Ковтун поздравила «Мурман» с успешным выступлением в Суперлиге

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-13T17:27:13+03:00

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Большинство болельщиков хоккейного клуба «Мурман», который после многолетнего перерыва в этом сезоне вновь дебютировал в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом, оценивают выступление любимой команды по меньшей мере как достойное. Такого же мнения придерживается и глава региона Марина Ковтун, которая встретилась со спортсменами и поздравила их с успешным дебютом.

- Ваша команда последовательно идет наверх: из Первой лиги в Высшую, из Высшей - в Суперлигу. Конечно, были победы и неудачи, но вы не сдавались, и в результате в Суперлиге вы чувствуете себя вполне уверенно. Благодаря вам наши мальчишки все больше увлекаются спортом, - отметила Марина Васильевна и вручила спортсменам удостоверения и номерные знаки «Мастер спорта России» и благодарственные письма.

Напомним, сборная Мурманской области заняла 11 место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В самом ХК «Мурман» высоко ценят поддержку регионального правительства, в том числе и финансовую - в 2019 году субсидия клубу увеличена с 22 до 30 миллионов рублей. Кроме того, на встрече обсудили планы по развитию хоккея с мячом в Заполярье. Речь шла как об открытии отделения на базе одной из спортивных школ области, так и о модернизации и строительстве стадиона для проведения игр и тренировок.

ИСТОЧНИК KP.RU