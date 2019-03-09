2019-03-09T16:09:25+03:00
Происшествия

На стройке «Новатэка» в Белокаменке погиб человек

Мужчину придавило ковшом экскаватора, следователи уже начали проверку
Елена МОЛОДЦОВАСветлана УФИМЦЕВА
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Несчастный случай на стройке произошел 5 марта [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: vk.com/club150173956Несчастный случай на стройке произошел 5 марта [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: vk.com/club150173956
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Летом 2017 года около села Белокаменка в Мурманской области началось строительство центра крупнотоннажных морских сооружений для нефтегазовой отрасли. Сегодня стало известно о несчастном случае, произошедшем на этой строительной площадке, в результате которого погиб человек.

В минувший вторник, 5 марта, на работника упал ковш эскалатора. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

– Начата процессуальная проверка. В тоже время компанией проводится собственное служебное расследование, и по его результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, – рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По словам очевидцев, с которыми нам удалось связаться, экскаватор стоял с выставленным ковшом, когда к нему подъехал сварщик на грузовике. Работник вышел из машины и стал доставать из кунга сварочные провода. Мужчина стоял спиной к ковшу и был без каски – на нем была сварочная маска, и защитный головной убор с ней было совместить проблематично.

- В этот момент экскаваторщик сел в кабину в бушлате и полой задел рычаг, а потом завел экскаватор. Тяжелая машина дернулась, ковш ушел в сторону и ударил не подозревающего об опасности сварщика, - сообщили «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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