Михаил Пореченков познакомился со своей женой в Мурманске

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-01T09:39:28+03:00

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Заполярье - это романтика, кто бы что не говорил. И многие звезды могут это подтвердить. Ведь именно здесь, на Крайнем Севере, они находили свою любовь.

Так, в свое время после спектакля в Мурманске своего будущего мужа Марка Абелева встретила Галина Волчек. Похожая ситуация случилась и с актером Михаилом Пореченковым. Со своей супругой Ольгой, с которой он в браке уже 19 лет, он познакомился в столице Заполярья.

Сначала девушка пыталась обратить на себя внимание фривольными подарками. А затем попросила о помощи общего друга - Константина Хабенского. Театр, в котором служил Пореченков, поехал в 1999 году на гастроли в нашу область. И Ольга отправилась следом.

- Попросила передать Пореченкову, что его разыскивает некая сумасшедшая журналистка из Питера, которая хочет прилететь в столицу Заполярья, чтобы взять у него интервью. Свидание с Мишей Оля и Костя условились назначить на тот день, когда у нас был выходной. Мы заранее затарились пивком, сидели, выпивали, и вдруг Хабенский заявляет: «Тебя, Миш, сегодня на главной площади будет ждать та самая репортерша». — «Что-то я не хочу в таком состоянии к ней идти, — заартачился Михаил. — Может, ну ее на фиг?» Но Костя настаивал: «Как это не хочу? Она вторые сутки ждет. Иди!», - цитирует актера Андрея Зиброва StarHit.

После Ольга очаровала Пореченкова корзиной с черешней, которую привезла на Крайний Север. И через короткий срок они расписались. В браке родились трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU