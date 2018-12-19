Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем

19 Дек. 15:14 2018-12-19T15:29:52+03:00

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Сегодня, 19 декабря, отмечает свой юбилей прекрасная актриса, театральный режиссер и педагог Галина Волчек. Ей исполнилось 85 лет.

В честь юбилея журналисты вспомнили особенные моменты биографии звезды театра "Современник". Один из них напрямую связан с Мурманском. Именно в столице Заполярья Галина Волчек познакомилась со своим будущим мужем.

На Крайний Север актриса приехала на гастроли. Отыграв спектакль, ушла за кулисы, где услышала неприятную, но судьбоносную фразу: "Постановка - барахло, но Табаков хорошо сыграл". Сказал ее приехавший в командировку известный ученый Марк Абелев.

- Галина Борисовна эти слова услышала и сильно обиделась. А в скором времени она увидела незнакомца у входа в гостиницу. Их представил друг другу Кваша, которого когда-то Волчек познакомила с его будущей женой, - пишет teleprogramma.pro.

Актриса увидела в новом знакомом Пьера Безухова. В браке Волчек и Абелев были с 1966 по 1976 года.