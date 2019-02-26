Под Мурманском поезд на смерть сбил 44-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-26T16:26:34+03:00

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Минувшие выходные, к сожалению, не обошлись без трагедии. Несчастный случай произошел на перегоне между станциями Магнититы и Выходной.

- 23 февраля в 10.50 поступило сообщение от диспетчера Мурманской дистанции пути о том, что на 1415 километре железной дороги "Мурманск - Санкт-Петербург" обнаружен смертельно травмированный мужчина. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте. - Личность погибшего уже установлена - это 44-летний житель региона.

В ведомстве начали проверку. В ходе нее планируется установить все обстоятельства случившегося. Пока достоверно известно, что мужчина погиб от железнодорожной травмы. Но под какой поезд попал северянин, не сообщается. Ход проверки находится на контроле у Мурманской транспортной прокуратуры.

Напомним, месяц назад похожий случай произошел на юге Мурманской области. Тогда под грузовой электропоезд попала 45-летняя кандалакшанка.

ИСТОЧНИК KP.RU