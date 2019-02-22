23 февраля в Мурманске-2019: перекрытия и ограничение движения

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-22T14:09:28+03:00

В это время будет запрещен не только проезд транспорта, но и остановка и стоянка машин на ограниченном участке. Фото: Олег ФИЛОНОК

Изменить размер текста: A A

К 23 февраля для мурманчан власти подготовили обширную праздничную программу. День защитника Отечества прогремит громко: с залпами орудий и вечерним артиллерийским салютом от Министерства обороны. Посмотреть на последний горожан приглашают в 21.00 к памятнику Защитникам Советского Заполярья.

Уже сегодня в центре Мурманска вовсю идут приготовления к празднику. Из-за чего запрещены движение и парковка транспорта на улице Ленинградская, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов.

Ограничения, приносящие неудобства в первую очередь водителям, продлятся и завтра:

– на улице Ленинградской, от дома 5/23 на улице Воровского до улицы Профсоюзов, до 16.00;

– на улице Комсомольской, от улицы Самойловой до проспекта Ленина, с 10.30 до 12.15;

– на улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 10.00 до 16.00;

– на проспекте Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Воровского, с 12.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU