2019-02-22T14:09:28+03:00
Общество

23 февраля в Мурманске-2019: перекрытия и ограничение движения

Перекрытия дорог 23 февраля 2019 в Мурманске
Анна СТЕПАНОВА
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В это время будет запрещен не только проезд транспорта, но и остановка и стоянка машин на ограниченном участке.В это время будет запрещен не только проезд транспорта, но и остановка и стоянка машин на ограниченном участке.Фото: Олег ФИЛОНОК
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К 23 февраля для мурманчан власти подготовили обширную праздничную программу. День защитника Отечества прогремит громко: с залпами орудий и вечерним артиллерийским салютом от Министерства обороны. Посмотреть на последний горожан приглашают в 21.00 к памятнику Защитникам Советского Заполярья.

Уже сегодня в центре Мурманска вовсю идут приготовления к празднику. Из-за чего запрещены движение и парковка транспорта на улице Ленинградская, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов.

Ограничения, приносящие неудобства в первую очередь водителям, продлятся и завтра:

– на улице Ленинградской, от дома 5/23 на улице Воровского до улицы Профсоюзов, до 16.00;

– на улице Комсомольской, от улицы Самойловой до проспекта Ленина, с 10.30 до 12.15;

– на улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 10.00 до 16.00;

– на проспекте Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Воровского, с 12.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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