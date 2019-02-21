23 февраля в Мурманске 2019: программа праздника, салют

Наша защита, опора, сильное плечо и каменная стена – эпитетов, которыми можно было бы описать представителей сильной половины человечества не счесть. И уже в эти выходные все эти слова повторят своим близким мужчинам все женщины нашей страны. День Защитника Отечества мы отметим 23 февраля всем городом. Семейный поход на городской праздник может стать еще одним подарком для вашего Защитника.

Программа праздника:

12.00 – начало работы выставки военной техники на улице Ленинградской. Северяне смогут увидеть 15 единиц боевой техники разных поколений, от легендарных Т-34, Су-100 и тачанки до современных ракетных комплексов «Панцирь-С», «Бастион» и С-300.

12.00 - строевой марш военнослужащих 14-го армейского корпуса Северного флота в сопровождении военного оркестра по проспекту Ленина в исторической и современной военной форме.

12.30 – начало работы игровых площадок на площади Пять Углов: «Лазертаг», «Родео» и традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город».

13.30 - поединки фехтовальщиков города Мурманска и показательные выступления мурманских спортсменов, а также военнослужащих 200-й отдельной мотострелковой бригады по рукопашному бою. Гостей праздника ждут и традиционные зажигательные музыкальные номера.

14.00 - начало игровой программы «По следам Русских богатырей» в детском городке «Сказка». Праздничное настроение создадут творческие коллективы заполярной столицы.

21.00 – 30-залповый пушечный салют у памятника «Алеше».