2019-02-21T11:16:41+03:00
Общество

23 февраля в Мурманске 2019: программа праздника, салют

День защитника Отечества отметят на двух площадках Мурманска 23 февраля
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
С наступающим, Мужчины!С наступающим, Мужчины!Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Наша защита, опора, сильное плечо и каменная стена – эпитетов, которыми можно было бы описать представителей сильной половины человечества не счесть. И уже в эти выходные все эти слова повторят своим близким мужчинам все женщины нашей страны. День Защитника Отечества мы отметим 23 февраля всем городом. Семейный поход на городской праздник может стать еще одним подарком для вашего Защитника.

Программа праздника:

12.00 – начало работы выставки военной техники на улице Ленинградской. Северяне смогут увидеть 15 единиц боевой техники разных поколений, от легендарных Т-34, Су-100 и тачанки до современных ракетных комплексов «Панцирь-С», «Бастион» и С-300.

12.00 - строевой марш военнослужащих 14-го армейского корпуса Северного флота в сопровождении военного оркестра по проспекту Ленина в исторической и современной военной форме.

12.30 – начало работы игровых площадок на площади Пять Углов: «Лазертаг», «Родео» и традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город».

13.30 - поединки фехтовальщиков города Мурманска и показательные выступления мурманских спортсменов, а также военнослужащих 200-й отдельной мотострелковой бригады по рукопашному бою. Гостей праздника ждут и традиционные зажигательные музыкальные номера.

14.00 - начало игровой программы «По следам Русских богатырей» в детском городке «Сказка». Праздничное настроение создадут творческие коллективы заполярной столицы.

21.00 – 30-залповый пушечный салют у памятника «Алеше».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
Посетители мурманской «Сказки» сломали скульптуру «Костер»
В Кандалакше выставили на показ диковинку 19 века - «500 скромныхъ и постныхъ кушаньевъ»
В Мурманске «припарковавшуюся» на склоне Kia вытащили манипулятором
В Кандалакше всем городом и соседним селом ищут 10-летнего Антона Степанова
Мурманчанка стала участницей шоу "Песни" на ТНТ
После жалобы мурманчан, что убранный с дороги снег сбрасывают в Кольский залив, прокуратура начала проверку
В Мурманской области может появиться новый знак отличия
В центре Мурманска «Скорая» застряла во дворе из-за неубранного снега
«Комсомолка» проводит в Мурманске конкурс «Тещины блины»
Мурманский рыбный порт потерял свои причалы через арбитражный суд
В Североморске пьяный водитель за рулем такси предложил инспектору ДПС не оформлять его за «трешку»
В Мурманске Subaru повис на перилах лестницы
Четыре жителя Кандалакши заработали медали в Австрии
В Мурманске у гипермаркета сбили 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу на «красный»
В мурманском театре кукол новый главный режиссер