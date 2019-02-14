Сухогруз Мурманского морского пароходства «Заполярье» продают за долги

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-14T16:20:32+03:00

Судно Заполярье скорее всего больше не будет принадлежать Мурманску и вообще России. Его хотят продать за долги. Фото: maritime-connector.com

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В последнее время морской флот Кольского севера не дарит нам поводов для радости. То наши моряки попадают в передрягу из-за скрытого груза наркотиков, то дрожжат в ожидании рыбных аукционов. Еще одна острая проблема - финансовая. Ее в полной мере ощутила на себе компания Мурманское морское пароходство. С десяток ее судов оказались в заложниках в целом ряде портов по всему миру. Причина - долги за топливо.

Одно из таких судов - сухогруз «Заполярье». Вот уже полгода он стоит у берегов Испании с командой на борту. На его возвращение в Мурманск попросту нет денег. Наконец испанцам надоело, что иностранное судно мозолит им глаза в порту, и они решили действовать радикально. Видимо, сыграла свою роль и жалость к российскому экипажу, который в итоге оказался вообще никому не нужен. Так или иначе, принято весьма жесткое решение.

- Сухогруз Заполярье уйдет с молотка через 3 месяца, если судовладелец не оплатит все портовые сборы. Средства, вырученные с продажи пойдут на выплату зарплаты экипажу, а также портовые сборы и погашение долгов судна, - сообщает информационный портал «Мортранс».

Из этого нетрудно сделать вывод, что мурманские моряки получат свою зарплату и вернутся домой не раньше мая 2019 года. Впрочем, если судовладелец все-таки закроет свои долговые обязательства, наши земляки увидят родной город чуть раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU