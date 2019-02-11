2019-02-11T10:45:00+03:00
Происшествия

На мурманском судне «Вариант» рыбаки тушили пожар в Баренцевом море

Возгорание произошло из-за неисправной проводки
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Gunleif Westermann (marinetraffic.com)Фото: Gunleif Westermann (marinetraffic.com)
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Эксперты твердят в один голос, что заполярному флоту не помешает обновление. Действительно, многие траулеры и сухогрузы построены еще 20-30 лет назад. Примерно к этой же категории относится и мурманское судно «Вариант».

Мы не располагаем данными, насколько оно изношено к настоящему моменту, но одно известно наверняка - совсем недавно на траулере произошло возгорание, из-за неполадки с электросетями. Опасный случай произошел в воскресенье, 10 февраля, когда «Вариант» находился на промысле. Члены экипажа вовремя подняли тревогу; они же провели предварительные мероприятия по тушению.

- На рыболовном судне «Вариант» в Баренцевом море произошло возгорание из-за замыкания проводки. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, - сообщает агентство «Порт-Ньюс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр «Росморречфлота».

Как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается. Но, к сожалению, пожары на мурманских судах вспыхивают все чаще, а благополучный исход выпадает далеко не всегда. Минувшей осенью отмечалось сразу 2 случая с гибелью моряков: на судне «Павел Кутахов», а также на траулере «Капитан Богомолов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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