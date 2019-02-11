Пролежавший 69 лет в озере Мурманской области легендарный штурмовик снимется в фильме

11 Февр. 12:40 2019-02-11T12:40:20+03:00

Ил-2 пролежал в озере 69 лет, но может летать! Фото: www.facebook.com/igor.kolokolov

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У штурмовика Ил-2 интересная судьба. В 2012 году его подняли со дна озеро Кривое в Мурманской области, где он совершил вынужденную посадку 25 ноября 1943 года.

Несмотря на то, что самолет пролежал в воде почти 69 лет, он хорошо сохранился. И мастера Новосибирска смогли вернуть Ил-2 его первоначальный вид. Более того, штурмовик поднялся в воздух и своим ходом долетел до Берлина. Такая удивительная история достойна стать основой для киноленты. И крылатая машина снимется в кино! Правда, художественном, а не документальном.

Режиссер Ренат Давлетьяров, который известен фильмами "А Зори здесь тихие..." (2015 года), "Юленька", "Любовь-морковь", "Стальная бабочка", готовит новый проект с рабочим названием "Летчик".

- Фильм будет посвящен событиям 1941 года, и конечно, данный конкретный Ил-2 не соответствует выбранному периоду - тогда на вооружении стояла одноместная модификация без задней стрелковой точки, - пишет sib.fm.

Самолет уже прилетел из Новосибирска на аэродром "Орешково" Калужской области, а затем его доставят в Раменское в Подмосковье, где запланированы съемки.

Ил-2, найденный в озере в Мурманске, снимут в фильме.

ИСТОЧНИК KP.RU