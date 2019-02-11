Пролежавший 69 лет в озере Мурманской области легендарный штурмовик снимется в фильме
У штурмовика Ил-2 интересная судьба. В 2012 году его подняли со дна озеро Кривое в Мурманской области, где он совершил вынужденную посадку 25 ноября 1943 года.
Несмотря на то, что самолет пролежал в воде почти 69 лет, он хорошо сохранился. И мастера Новосибирска смогли вернуть Ил-2 его первоначальный вид. Более того, штурмовик поднялся в воздух и своим ходом долетел до Берлина. Такая удивительная история достойна стать основой для киноленты. И крылатая машина снимется в кино! Правда, художественном, а не документальном.
Режиссер Ренат Давлетьяров, который известен фильмами "А Зори здесь тихие..." (2015 года), "Юленька", "Любовь-морковь", "Стальная бабочка", готовит новый проект с рабочим названием "Летчик".
- Фильм будет посвящен событиям 1941 года, и конечно, данный конкретный Ил-2 не соответствует выбранному периоду - тогда на вооружении стояла одноместная модификация без задней стрелковой точки, - пишет sib.fm.
Самолет уже прилетел из Новосибирска на аэродром "Орешково" Калужской области, а затем его доставят в Раменское в Подмосковье, где запланированы съемки.
Ил-2, найденный в озере в Мурманске, снимут в фильме.
ИСТОЧНИК KP.RU