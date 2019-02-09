«Мурман» разбил аутсайдера Суперлиги со счетом 8:2

СЕГОДНЯ 18:49 2019-02-09T18:49:34+03:00

Как бы не защищалась кировская "Родина" ,а победа все равно досталась мурманчанам. Фото: b-port.com

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- Мурманск – победа! – так емко описал недавно закончившийся на стадионе «Строитель» матч главный тренер хоккейного клуба «Родина» из Кирова Игорь Загорский.

9 февраля его команда вышла на северный лед, чтобы сразиться с «Мурманом» в рамках Суперлиги по хоккею с мячом. Напомним, предыдущий матч наши спортсмены проиграли нижегородскому «Старту», и в игре с безоговорочным аутсайдером турнира взяли с места в карьер.

Уже на второй минуте встречи мурманчане заработали 12-метровый штрафной удар, который в итоге не смог реализовать капитан команды Александр Кротов. Его неудачу уже через минуту исправил Роман Никитенко, закативший в ворота соперников первый мяч. Спустя 17 минут Матвей Азаренко повторил подвиг, забив на этом чемпионате свой первый гол. А затем и Борис Вавилов смог порадовать зрителей третьим очком. После перерыва голы продолжили сыпаться в ворота соперников. Кировская команда смогла размочить счет 6:0 только на 68 минуте матча, а спустя три минуты забить второй мяч. Правда, к тому моменту виктория была уже в кармане у северян – на табло горело 8:2.

- Сколько игр мы не забивали угловые. Когда в одном матче забиваешь шесть, намного легче достигнуть результата. У ребят было хорошее желание выиграть, которое и привело к победе, - подчеркнул главный тренер ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Благодаря своим активным действиям наши команда поднялась с 12 строчки рейтинга на 10. Впереди у мурманчан домашний матч с ульяновской «Волгой», который состоится уже 12 февраля на стадионе «Строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU