2019-02-07T09:15:27+03:00
Спорт

«Мурман» проиграл нижегородскому «Старту» 2:3

Более качественный хоккей командам помешал показать мороз
Елена МОЛОДЦОВА
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Во вреям перерыва капризная удача перебежала к соперникам мурманчан. Фото: Лев ФедосеевВо вреям перерыва капризная удача перебежала к соперникам мурманчан. Фото: Лев Федосеев
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Вечером 6 февраля на стадионе «Строитель» состоялся матч Суперлиги по хоккею с мячом между командой «Мурман» и нижегородским «Стартом», за которую, к слову, играл уроженец столицы Заполярья, девятикратный чемпион мира Дмитрий Савельев.

- К сожалению, погодные условия не позволили нам сыграть в более качественный хоккей - мяч все время был в отскоке, - заметил и.о. главного тренера ХК «Старт» Андрей Бегунов.

Тем не менее, команды мужественно сражались за владение мячом, и на 19 минуте в ворота «Мурмана» уже прилетел первый гол. Правда, под конец первого тайма северянам удалась сравнять счет. Но во время большого перерыва капризная удача все же перебежала к соперникам. На 57 минуте мяч в наши ворота закатил Патрик Йоханссон, а через семь минут его примеру последовал и капитан «Старта» Денис Котков. После взято тайм-аута мурманчанам все же удалось немного отыграться, но сравнять счет они уже были не в силах. В итоге «Мурман» проиграл нижегородцам 2:3.

- Большой перерыв выбил из игрового ритма. Нельзя сказать, что мы развалились физически и морально. Скорее технически немножко не хватало сноровки и той удачи, которая была до перерыва. Игра была интересная и разнообразная. Будем готовиться к следующему матчу, - подвел итог этого дня главный тренер ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Пока северяне остаются на 12 строчке турнирной таблицы. Впереди игра с кировской «Родиной», которая пройдет на стадионе «Строитель» уже в эту субботу, 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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