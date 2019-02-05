2019-02-05T15:01:33+03:00
Спорт

Хоккеист из Мурманска стал девятикратным чемпионом мира в Швеции

Дмитрий Савельев одержал победу над хозяевами первенства в составе российской сборной
Елена МОЛОДЦОВА
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Уже завтра Дмитрий Савельев сыграет на родном мурманском льду. Фото: vk.com/murmangovУже завтра Дмитрий Савельев сыграет на родном мурманском льду. Фото: vk.com/murmangov
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Хорошие новости пришли к нам из соседней Швеции. 2 февраля в Венерсборге прошел финал чемпионата мира по хоккею с мячом, на котором Сборная России в очередной раз показала свой характер. Напомним, весь матч шведы упорно вели в счете, но в итоге наши спортсмены вырвали у них победу со счетом 6:5. Победа, добытая с таким накалом страстей, принесла звание девятикратного чемпиона мира мурманчанину Дмитрию Савельеву, который защищал честь страны в составе сборной.

39-летний спортсмен начал заниматься хоккеем с мячом в родном Мурманске, а вот его игровая карьера стартовала в 1998 году в Архангельске. Потом Дмитрий выступал в составе команд Северодвинска, Москвы и Ульяновска. А последние 15 лет входит в число 22 лучших хоккеистов России. Кстати, увидеть мурманчанина, как говорится, в деле фанаты смогут уже завтра, 6 февраля. В родную столицу Заполярья Дмитрий Савельев приедет, чтобы сыграть за нижегородский «Старт» против команды «Мурман» в матче чемпионата России в Суперлиге. Игра начнется на стадионе «Строитель» в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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