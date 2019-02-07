Ради рухнувшего в годы войны самолета мурманские дайверы поедут на озеро

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-07T15:04:20+03:00

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Прошлое лето в Заполярье было богато на поднятие из озер самолетов, потерпевших крушение в годы Великой Отечественной войны. Например, из безымянного озера под Североморском доставали Ил-2. А из озера Среднее Ваенгское пытались спасти самолет Пе-2, который входил в состав 29-го бомбардировочного авиационного полка ОМАГ ВВС Северного флота. При крушении он сильно пострадал, и обломки раскидало по дну. Помимо этого озеро стало могилой для членов экипажа.

Поднимать на поверхность останки Пе-2 и летчиков стали еще в 2017 году, и работа эта не окончена до сих пор.

На следующей неделе, 20 февраля, состоится экспедиция дайвинг-клуба "Морской охотник" на озеро Среднее Ваенгское. Цель поездки - помочь в подъеме обломков самолета поисковикам из Североморска и Казани. Дайверы хотят установить лагеря возле майны. Работать придется подо льдом со страховкой, поэтому в экспедицию зовут тех, кто имеет опыт в таких погружениях .

- Мы планируем применить грунтасосы, чтоб убрать ил, под которым может находиться много обломков самолета и фрагменты летчиков. По архивам в этом озере есть еще самолеты, так как в годы войны рядом был аэродром - нужно проверить, - рассказал "КП" руководитель клуба "Морской охотник" Андрей Букреев.

Он расчитывает, что морозы не должны помешать работе.

ИСТОЧНИК KP.RU