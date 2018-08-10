"Работаем на ощупь": как в озерах Мурманской области ищут сбитые в Великую Отечественную войну самолеты

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-10T15:37:14+03:00

В Заполярье за лето разыскали уже две крылатые машины и погибших летчиков

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«Эхо войны» в Мурманской области не просто метафора. Это реальность, когда у жилых домов можно найти мины, в озере, где плавают «моржи», - авиабомбу, а в лесу во время тихой охоты — ржавые каски солдат и гильзы.

Озера Кольского полуострова стали могилами для самолетов, а иногда и летчиков. Особенно много их у Североморска, ведь в поселке Высокий был военный аэродром, куда пытались долететь экипажи. Участники различных поисковых отрядов и других объединений справедливо тревожат мертвых, поднимая обломки и останки со дна. Чтобы крылатые машины стали музейными экспонатами или снова поднялись в небо, а воины были преданы земле.

Нить Мурманск-Казань

Этим летом в Мурманской области проходили сразу две крупные операции. С 8 по 10 августа при поддержке фонда «Крылатая память Победы» поднимали уникальный одноместный штурмовик Ил-2 капитана Александра Ивановича Каличева, командира 3-й эскадрильи 46 штурмового авиационного полка Северного флота. Его подбили 22 августа 1943 года при атаке вражеского аэродрома Луостари. Пилот смог посадить самолет на безымянное озеро примерно в 15 километрах от Североморска, где машина затонула и оказалась на глубине 18 метров.

Найти Ил-2 было непросто, хотя на руках у специалистов были вот такие подсказки. Фото: www.facebook.com/pg/wingsofvictory.ru

- Работы выполняются в соответствии с решением «Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по выявлению и сохранению военно-технической истории и фортификаций» от 13.04.2018. После подъема самолет будет доставлен в Новосибирск для реставрации до летного состояния, - рассказали в «Крылатой памяти Победы».

Штурмовик вновь увидел солнце 9 августа, когда его подняли со дна. Простому наблюдателю состояние самолета покажется критичным: ржавчина да коррозия. Но реставраторов оно порадует: каламбур, но ил помог сохранить Ил-2 в прекрасном виде. И восстановить его так, чтобы снова полетел, будет достаточно просто. Хотя озеро оказалось жадным: отдавать свой трофей оно просто так не хочет.

- Под почти непрерывным дождем начали частичную разборку самолета. Готовим к перевозке в Новосибирск. Разбирать приходится на мелководье, вытащить машину на берег без повреждений невозможно. Все по уши в воде, - передают вести с полей представители фонда.

Ил-2, найденный в безымянном озере, прекрасно сохранился. Фото: www.facebook.com/pg/wingsofvictory.ru

Видимость нулевая...

А вторая операция проходит на озере Среднее Ваенгское, где затонул вместе с экипажем советский бомбардировщик Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка ОМАГ ВВС Северного флота. Он рухнул в воды 14 августа 1942 года.

Начали поиски обломков и останков еще в прошлом году, тогда были подняты мотор М-105р с номером «Б 11-113», правую плоскость, шасси, нижнюю сферу кабины, стрелку-радиста, центральный бензобак. Штурмовик изрядно пострадал, поэтому на дне лежит еще много его фрагментов. А также сами летчики: командир 2 АЭ капитан Щербинин Георгий Павлович, штурман старший лейтенант Зильберг Исаак (Игорь) Александрович, начальник связи 2 АЭ младший лейтенант Пластинин Леонид Кириллович. Искать их помогают дайверы. Задача не из легких. И не только потому, что вода холодная.

- Сам самолет упал в 3 километрах от дороги, поэтому до места приходится добираться на лодке и с нее же работать. Глубина от 16 до 20 метров, видимость практически нулевая, работаем на ощупь. Чтоб как-то ориентироваться, выставляем под водой ходовики - натянутые веревки в зоне поиска. От самолета осталось много мелких фрагментов и обломков, их разброс 15 на 15 квадратных метров. К счастью, удалось определить квадрат, где находится кабина, там идет поиск останков членов экипажа, - рассказал «КП» инструктор дайвинг клуба «Морской охотник» Андрей Букреев.

Ближайший поиск запланирован на 20 августа. А пока военные готовятся торжественно похоронить тех, кто погиб за нашу Родину.

- Останки погибших летчиков были переданы на временное хранение в администрацию ЗАТО г.Североморск. По совместному решению командующего Северным флотом России адмирала Николая Евменова и главы администрации города Владимира Евменькова останки погибшего экипажа самолета будут торжественно захоронены 25 октября 2018 года на военно-мемориальном кладбище города Североморска (бывшее кладбище авиагарнизона Ваенга). За это время поисковики надеются разыскать родственников летчика и штурмана самолета. Родные начальника связи авиационной эскадрильи младшего лейтенанта Леонида Пластинина уже найдены и готовы приехать на торжественно-траурную церемонию, - уточнили в молодежной общественной организации «Объединение «Отечество»» в Татарстане, по инициативе которой проходит операция.

К слову, у поисков в Мурманской области и Татарстана связь прямая: легендарный самолет-бомбардировщик Пе- 2 в годы Великой Отечественной войны производили в Казани.

Пе-2 основательно пострадал во время удара. Поэтому его фрагменты разбросаны по большой площади дна озера Среднее Ваенгское. Фото: otechestvort.ru

Справка «КП»

Недалеко от озера Среднее Ваенгское, в районе озера Кривое 5 декабря 1944 года разбился самолет Пе-3 (одна из модификаций Пе-2). Члены экипажа - летчик, младший лейтенант Юрий Леонидович Вартанов и штурман, младший лейтенант Михаил Николаевич Левданский - были захоронены на гарнизонном кладбище в поселке Ваенга.

Один из самых громких успехов поисковиков и реставраторов — легендарный штурмовик Ил-2, который подняли со дна озера Кривое в 2012 году. В Новосибирске его привели в порядок, и в этом году он своим ходом долетел до Берлина.

Братской могилой для военной техники стало и Баренцево море. У острова Кильдин лежит судно «Томас Дональдсон». Оно везло в Мурманскую области американские танки «Шерман» и другое вооружение. Но было подбито вражеской субмариной. Несколько танков уже подняли. Один самолетом отвезли в Приморье на реставрацию. Несколько восстанавливали специалисты Северного флота для музеев и специального исторического полка.