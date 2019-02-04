2019-02-04T12:27:27+03:00
Общество

Власти Колы намерены оспорить экспертизу, из-за которой здание уездного казначейства исключили из реестра объектов культурного наследия

Новое обследование строения с двухсотлетней историей намерены провести за счет благотворительных средств
Елена МОЛОДЦОВА
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Здание с двухсотлетней историей до сих пор не снесли по счастливой случайности. Фото: Народная инициативаЗдание с двухсотлетней историей до сих пор не снесли по счастливой случайности. Фото: Народная инициатива
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За последнее время комитет по культуре и искусству Мурманской области выписал волчий билет в реестр выявленных объектов культурного наследия 39 зданиям в Мончегорске и столице Заполярья. Не удостоились быть под охраной даже знаменитые мурманские «сталинки» на проспекте Ленина. В доме №51, например, в свое время жил крупный деятель рыбной промышленности и первый начальник управления «Севрыбхолодфлота» Георгий Бородулин. Что уж говорить о здании бывшего казначейства в Коле с его двухсотлетней историей, которое вылетело из реестра еще в конце прошлого года. Но общественники и власти города намерены бороться за памятник истории.

- Мы готовы провести повторную экспертизу. Сейчас как раз идет сбор материалов для нее. Результаты первой в течение трех лет можно оспорить через суд. Это мы и намерены сделать. А пока Совет депутатов города дал поручение руководителю музея истории Колы Нине Пурышевой полностью проработать вопрос, - говорит глава Колы Светлана Чукарева.

По словам Светланы Владимировны, в 2006 году, когда здание уездного казначейства включали в реестр выявленных памятников, в частную собственность его передали почему-то без каких-либо обременений. Но что больше всего удивляет и власти Колы, и общественников, и простых людей, почему комитет по культуре региона так формально подходит к этой очень важной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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