В Коле общественники борются за статус первого каменного здания на русском Севере

Этот рассказ о том, как на довольно молодом русском Севере - а может не таком уж и молодом - ценят историю. К слову, в более почтенных регионах, скажем, в той же Псковской области, крайне трепетно относятся буквально к каждому найденному глиняному черепку, что уж говорить о зданиях, которые то и дело реставрируют, поддерживая их внешний облик. Увы, в Мурманской области дело обстоит несколько иначе. И речь идет не о «сталинках» на проспекте Ленина, на капитальный ремонт которых тратят баснословные деньги, а о небольшом одноэтажном здании начала XIX века, которое, по мнению экспертов, не достойно статуса объекта культурного наследия. А значит - так как находится в частной собственности - может быть в любой момент снесено, как говорится, без суда и следствия. Но обо всем по порядку...

Первое каменное

- История здания бывшего уездного казначейства для нашего края уникальна: ни одно строение на Кольском Севере не может похвастать таким богатым прошлым. Начать хотя бы с того, что это первое каменное здание, построенное в 1803-1806 годах по заказу Архангельской губернской палаты, и первое финансовое учреждение на Севере. Возводить его начали одновременно с Благовещенской церковью, но трудиться над уездным казначейством строители закончили раньше, - рассказывает член совета общественной организации «Народная инициатива» Светлана Водопьянова, от и до изучившая историю старейшего здания.

После того, как все работы были завершены, почти полвека в каменном доме на единственной тогда в Коле улице - теперешнем проспекте Советском - работало уездное казначейство. Здесь хранили казну, выдавали ссуды, принимали денежные сборы, продавали гербовую бумагу, оформляли увольнительные паспорта крестьянам...

В 1854 году случился пожар, когда сгорели почти все жилые дома и все за исключением каменного казначейства казенные учреждения, финансовую палату перевели в Кемь. А спустя год в уцелевшем здании заработал винный склад. В 1864 году его выкупило городское общественное управление для нужд общества.

- Можно сказать, с этого времени и следующие 70 лет здание бывшего уездного казначейства стало центром местного самоуправления. Сменяя друг друга, здесь размещались и общественное управление, и городская Дума. Так продолжалось до 1920 года, - продолжает свой исторический экскурс Светлана. - Потом в этих стенах разместился временный волисполком, который сразу же был переименован в Кольско-Лопарский. С 1926 по 1935 годы в здании проходили заседания Кольского сельского совета. Через год, в 1936-м, был образован поселковый совет, состав его расширился и понадобилось более просторное помещение - в здании казначейства открыли магазин.

В 90-е годы XX века первая на Севере каменная постройка пустовала, пока в ней не организовали молельный дом. Здесь крестили, венчали и проводили другие церковные обряды. В 2000-м здание снова перепрофилировали на этот раз в центр саамской культуры. А спустя шесть лет помещение выкупили под зал игровых автоматов. Его судьба окончательно определилась в 2009 году: строение вновь перепродали и в нем открылся овощной магазин, который работает по сей день. В начале 2000-х изменился и облик здания: фасады «украсил» голубой сайдинг, о богатом прошлом старейшего строения стала напоминать лишь гранитная табличка. Кстати, по мнению общественников, во многом благодаря современной облицовки вековые стены до сих пор сохранились в целости.

Вся ценность в возрасте

Собственно говоря, столь кардинально осовремененный облик здания и сыграл решающую роль в его дальнейшей судьбе.

- В 2007 году комитет по культуре Мурманской области включил здание уездного казначейства в Коле в реестр выявленных объектов культурного наследия. В 2017 году, чтобы подтвердить этот статус, была назначена экспертиза, - вводит в курс дела глава администрации Колы Андрей Виноградчий.

Специалиста для ее проведения пригласили из Петрозаводска. Он приехал, здание обследовал и ... не увидел никакой ценности. Вот выдержка из его заключения:

«...Историческая архитектурно-художественная отделка интерьеров не сохранилась. Первоначальный архитектурный проект, как и его автор не установлены. Достоверных сведений о сохранности первоначальных конструкций здания эксперту получить не удалось... Визуальное обследование материала стен, фундаментов, характера оконных проемов и других конструктивных элементов здания невозможно из-за современной облицовки стен. Современное состояние здания бывшего уездного казначейства не дает основания однозначно определить его архитектурно-художественную ценность».

С недавних пор надпись "Охраняется государством" потеряла свою актуальность.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Не удалось эксперту в отличие от Светланы Водопьяновой установить и имена исторических деятелей, создавших здание уездного казначейства и работавших в нем. Вывод не утешителен: включение первого каменного строения на русском Севере в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации не обосновано. И с таким вердиктом в администрации Колы частично согласны.

- Эксперт во многом прав. Внешний облик здания, действительно, изменился. Оно принадлежит частному лицу, и так как в самом помещении нет и ста квадратных метров, к нему сделали пристройку, которая больше самого здания (по словам Светланы Водопьяновой, случилось это еще в 1935 году. Так что и сама пристройка скоро отпразднует вековой юбилей - Ред.). Кроме того, оно закрыто домами более поздних годов постройки. И в итоге потеряло свою архитектурную и художественную значимость. Получается, что вся ценность здания - это его солидный возраст, резюмирует Виноградчий. - Если общественникам удастся добиться присвоения ему статуса объекта культурного наследия, то нам придется в прямом смысле слова воевать с его владельцем и добиваться, чтобы он привел внешний облик здания в первоначальный вид.

Сейчас предприниматель волен поступить со своей собственностью, как захочет: решит, что помещение морально устарело, может и снести!

Надежда не потеряна!

- В идеале надо возвращать здание в собственность муниципалитета, придавать ему прежний исторический облик и открывать в нем музей, о котором, кстати, коляне просят властей уже 27 лет, - отмечает Светлана Водопьянова.

По словам Андрея Виноградчего, разговор о приобретении старейшего в Коле здания в муниципальную собственность уже заходил, но цена на небольшое одноэтажное строение тут же взлетела до 13 миллионов рублей. Согласитесь, астрономическая цена для небольшого города?! Но Светлана и ее соратники из клуба краеведов «Коляне» намерены добиться исторической справедливости. Ведь вместе со зданием уездного казначейства экспертизу проходил и Кольский никрополь, но его удалось отстоять. Общественники подали заявление в комитет по культуре и искусству Мурманской области с просьбой провести повторную экспертизу и признать здание имеющим признаки культурного наследия. Правда, как оказалось не все так просто.

- Заключение эксперта, отметим, аттестованного приказам министерства культуры России, в установленном порядке было размещено на нашем официальном сайте для публичного обсуждения 16 мая 2017 года. Предложений так и не поступило. По результатам рассмотрения заключения экспертизы и приложенных к нему документов, а также учитывая отсутствие замечаний было принято решение о согласии с выводами специалиста и об отказе во включении в реестр выявленного объекта культурного наследия «Здания бывшего уездного казначейства». В связи с чем региональное управление Росреестра сняло с него соответствующие ограничения, - прокомментировали эту ситуацию в комитете по культуре и искусству Мурманской области. - Оснований для проведения повторной экспертизы сейчас нет, поскольку действует первая. Чтобы они появились, необходимо обжаловать заключение эксперта через суд и в случае положительного решения, мы назначим повторное обследование этого здание.

Сделать это может любой гражданин. Так что у инициативным колянам не остается ничего другого, как искать исторической справедливости у служителей Фемиды.