2019-01-19T18:46:12+03:00
Общество

В Коле общественники борются за статус первого каменного здания на русском Севере

Эксперт не увидел в постройке начала XIX века никакой архитектурно-художественной ценности
Елена МОЛОДЦОВА
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За современным голубым сайдингом скрываются стены, которым больше двухсот лет. Но для государства, увы, они не представляют никакой ценности.За современным голубым сайдингом скрываются стены, которым больше двухсот лет. Но для государства, увы, они не представляют никакой ценности.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Этот рассказ о том, как на довольно молодом русском Севере - а может не таком уж и молодом - ценят историю. К слову, в более почтенных регионах, скажем, в той же Псковской области, крайне трепетно относятся буквально к каждому найденному глиняному черепку, что уж говорить о зданиях, которые то и дело реставрируют, поддерживая их внешний облик. Увы, в Мурманской области дело обстоит несколько иначе. И речь идет не о «сталинках» на проспекте Ленина, на капитальный ремонт которых тратят баснословные деньги, а о небольшом одноэтажном здании начала XIX века, которое, по мнению экспертов, не достойно статуса объекта культурного наследия. А значит - так как находится в частной собственности - может быть в любой момент снесено, как говорится, без суда и следствия. Но обо всем по порядку...

Первое каменное

- История здания бывшего уездного казначейства для нашего края уникальна: ни одно строение на Кольском Севере не может похвастать таким богатым прошлым. Начать хотя бы с того, что это первое каменное здание, построенное в 1803-1806 годах по заказу Архангельской губернской палаты, и первое финансовое учреждение на Севере. Возводить его начали одновременно с Благовещенской церковью, но трудиться над уездным казначейством строители закончили раньше, - рассказывает член совета общественной организации «Народная инициатива» Светлана Водопьянова, от и до изучившая историю старейшего здания.

После того, как все работы были завершены, почти полвека в каменном доме на единственной тогда в Коле улице - теперешнем проспекте Советском - работало уездное казначейство. Здесь хранили казну, выдавали ссуды, принимали денежные сборы, продавали гербовую бумагу, оформляли увольнительные паспорта крестьянам...

В 1854 году случился пожар, когда сгорели почти все жилые дома и все за исключением каменного казначейства казенные учреждения, финансовую палату перевели в Кемь. А спустя год в уцелевшем здании заработал винный склад. В 1864 году его выкупило городское общественное управление для нужд общества.

- Можно сказать, с этого времени и следующие 70 лет здание бывшего уездного казначейства стало центром местного самоуправления. Сменяя друг друга, здесь размещались и общественное управление, и городская Дума. Так продолжалось до 1920 года, - продолжает свой исторический экскурс Светлана. - Потом в этих стенах разместился временный волисполком, который сразу же был переименован в Кольско-Лопарский. С 1926 по 1935 годы в здании проходили заседания Кольского сельского совета. Через год, в 1936-м, был образован поселковый совет, состав его расширился и понадобилось более просторное помещение - в здании казначейства открыли магазин.

В 90-е годы XX века первая на Севере каменная постройка пустовала, пока в ней не организовали молельный дом. Здесь крестили, венчали и проводили другие церковные обряды. В 2000-м здание снова перепрофилировали на этот раз в центр саамской культуры. А спустя шесть лет помещение выкупили под зал игровых автоматов. Его судьба окончательно определилась в 2009 году: строение вновь перепродали и в нем открылся овощной магазин, который работает по сей день. В начале 2000-х изменился и облик здания: фасады «украсил» голубой сайдинг, о богатом прошлом старейшего строения стала напоминать лишь гранитная табличка. Кстати, по мнению общественников, во многом благодаря современной облицовки вековые стены до сих пор сохранились в целости.

Вся ценность в возрасте

Собственно говоря, столь кардинально осовремененный облик здания и сыграл решающую роль в его дальнейшей судьбе.

- В 2007 году комитет по культуре Мурманской области включил здание уездного казначейства в Коле в реестр выявленных объектов культурного наследия. В 2017 году, чтобы подтвердить этот статус, была назначена экспертиза, - вводит в курс дела глава администрации Колы Андрей Виноградчий.

Специалиста для ее проведения пригласили из Петрозаводска. Он приехал, здание обследовал и ... не увидел никакой ценности. Вот выдержка из его заключения:

«...Историческая архитектурно-художественная отделка интерьеров не сохранилась. Первоначальный архитектурный проект, как и его автор не установлены. Достоверных сведений о сохранности первоначальных конструкций здания эксперту получить не удалось... Визуальное обследование материала стен, фундаментов, характера оконных проемов и других конструктивных элементов здания невозможно из-за современной облицовки стен. Современное состояние здания бывшего уездного казначейства не дает основания однозначно определить его архитектурно-художественную ценность».

С недавних пор надпись "Охраняется государством" потеряла свою актуальность. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

С недавних пор надпись "Охраняется государством" потеряла свою актуальность.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Не удалось эксперту в отличие от Светланы Водопьяновой установить и имена исторических деятелей, создавших здание уездного казначейства и работавших в нем. Вывод не утешителен: включение первого каменного строения на русском Севере в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации не обосновано. И с таким вердиктом в администрации Колы частично согласны.

- Эксперт во многом прав. Внешний облик здания, действительно, изменился. Оно принадлежит частному лицу, и так как в самом помещении нет и ста квадратных метров, к нему сделали пристройку, которая больше самого здания (по словам Светланы Водопьяновой, случилось это еще в 1935 году. Так что и сама пристройка скоро отпразднует вековой юбилей - Ред.). Кроме того, оно закрыто домами более поздних годов постройки. И в итоге потеряло свою архитектурную и художественную значимость. Получается, что вся ценность здания - это его солидный возраст, резюмирует Виноградчий. - Если общественникам удастся добиться присвоения ему статуса объекта культурного наследия, то нам придется в прямом смысле слова воевать с его владельцем и добиваться, чтобы он привел внешний облик здания в первоначальный вид.

Сейчас предприниматель волен поступить со своей собственностью, как захочет: решит, что помещение морально устарело, может и снести!

Надежда не потеряна!

- В идеале надо возвращать здание в собственность муниципалитета, придавать ему прежний исторический облик и открывать в нем музей, о котором, кстати, коляне просят властей уже 27 лет, - отмечает Светлана Водопьянова.

По словам Андрея Виноградчего, разговор о приобретении старейшего в Коле здания в муниципальную собственность уже заходил, но цена на небольшое одноэтажное строение тут же взлетела до 13 миллионов рублей. Согласитесь, астрономическая цена для небольшого города?! Но Светлана и ее соратники из клуба краеведов «Коляне» намерены добиться исторической справедливости. Ведь вместе со зданием уездного казначейства экспертизу проходил и Кольский никрополь, но его удалось отстоять. Общественники подали заявление в комитет по культуре и искусству Мурманской области с просьбой провести повторную экспертизу и признать здание имеющим признаки культурного наследия. Правда, как оказалось не все так просто.

- Заключение эксперта, отметим, аттестованного приказам министерства культуры России, в установленном порядке было размещено на нашем официальном сайте для публичного обсуждения 16 мая 2017 года. Предложений так и не поступило. По результатам рассмотрения заключения экспертизы и приложенных к нему документов, а также учитывая отсутствие замечаний было принято решение о согласии с выводами специалиста и об отказе во включении в реестр выявленного объекта культурного наследия «Здания бывшего уездного казначейства». В связи с чем региональное управление Росреестра сняло с него соответствующие ограничения, - прокомментировали эту ситуацию в комитете по культуре и искусству Мурманской области. - Оснований для проведения повторной экспертизы сейчас нет, поскольку действует первая. Чтобы они появились, необходимо обжаловать заключение эксперта через суд и в случае положительного решения, мы назначим повторное обследование этого здание.

Сделать это может любой гражданин. Так что у инициативным колянам не остается ничего другого, как искать исторической справедливости у служителей Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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