Спасенный в Мурманске новорожденный тюлень умер

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-31T15:04:20+03:00

Несмотря на все старания специалистов, малыш гренландского тюленя не прожил и суток после своего рождения. Фото: Фонд поддержки бездомных животных "Ищу Человека"

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Все жители столицы Заполярья переживали за малютку, которого вечером 29 декабря от бездомных собак отбили моряки в одном из доков в Портовом проезде. Напомним, мать белька сразу после родов ушла в воду, почуяв опасность, а спасенного мужчинами кроху забрали сотрудники океанариума и попытались выходить, но увы…

- 18 часов наш ветеринарный врач не отходил от найденыша, пытаясь реабилитировать малыша к новым условиям. Ему даже пришлось проводить реанимационные действия, когда дыхание у щенка стало совсем тяжелым. Но спасти его, к сожалению, не удалось. Он умер в 15.00 30 января, не прожив на этом свете и суток. Скорее всего, роковую роль сыграло переохлаждение, полученное сразу после рождения. Несмотря на то, что животные эти живут в постоянном холоде, они крайне подвержены пневмонии, - говорит директор Мурманского океанариума Ирина Коротыш.

К тому же, спасенный моряками малыш не успел даже попробовать материнского молока, а значит и получить хотя бы минимальный иммунитет. Тело погибшего животного передали в научный центр, где проведут вскрытие и выяснят, почему погиб белек.

- Нам удалось рассмотреть его повнимательнее. Мы пришли к выводу, что к нам в руки попал детеныш гренландского тюленя. Малыш родился в срок. Но почему мать вышла рожать к людям, остается загадкой. Кроме того, у детенышей этого вида морских млекопитающих, несмотря на их большую популяцию, смертность и дикой природе составляет порядка 50%, - отмечает Ирина Юрьевна.

Новорожденного детеныша тюленя пытались спасти в Мурманском океанариуме .Этот малыш появился на свет на льдине возле одного из доков в Портовом проезде в Мурманске. Его маму спугнули налетевшие бездомные собаки и она ушла в воду, а моряки отбили белька у животных и передали сотрудникам Мурманского океанариума. Ветеринарный врач учреждения 18 часов не отходил от найденыша, но тот умер, не прожив и суток после своего рождения. Автор: группа "Мурманск"

ИСТОЧНИК KP.RU