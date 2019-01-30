2019-01-30T11:02:03+03:00
Дом. Семья

В Мурманске спасли новорожденного тюленя от бездомных собак

Сейчас малыша выхаживают сотрудники Мурманского океанариума
Елена ЧУМАКОВА
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Малыш едва не погиб от зубов собак. Фото: Фонд поддержки бездомных животных "Ищу Человека"Малыш едва не погиб от зубов собак. Фото: Фонд поддержки бездомных животных "Ищу Человека"
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Настоящая спасательная операция развернулась на одном из доков на Портовом проезде в Мурманске. Отзывчивые северяне протянули руку помощи детенышу тюленя, который едва успел появиться на свет.

- По словам сотрудников дока, сразу после родов на мать с новорожденным щенком накинулась стая бездомных собак. Взрослый тюлень, спасаясь, ушел в воду, а ее малыша едва не разорвали. Сотрудники дока отбили кроху и забрали к себе в каюту. Через зоозащитников связались с нами, - рассказывает директор Мурманского океанариума Ирина Коротыш. – Оставлять его на той льдине было никак нельзя – он бы погиб либо от холода, либо от зубов собак.

Всю ночь Ирина Юрьевна и ее сотрудники просидели возле деревянного ящика с найденышем, стараясь его реабилитировать вэтом не гостеприимном мире. Бутылочку кроха взял, и желудочно-кишечный тракт начал работать. Кстати, ближайшие два месяца малютка проведет на суше – в воду ему категорически нельзя.

- Пока щенок совсем маленький и трудно сказать, к какому виду он принадлежит. Если это серый тюлень, то он родился позже срока, если нерпа – то наоборот раньше. Малыш ведет себя достаточно активно и, скорее всего, доношен. Главная наша задача сейчас – поставить его на ласты, - отмечает Ирина Коротыш.

В ближайшее время Ирина Юрьевна свяжется с Росприроднадзором, а вот возможно ли будет вернуть кроху в дикую природу, пока неясно. Кстати, умиленные северяне уже предложили назвать маленького тюленя Муриком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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