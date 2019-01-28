Корейский посол приехал в Мурманскую область, чтобы обсудить «девять мостов сотрудничества»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-28T17:52:44+03:00

В 2013 году южнокорейское судно из Петербурга прошло Севморпутем через Мурманск и Владивосток в порт Пусан. Фото: правительство Мурманской области.

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Корея заинтересована в развитии партнерских отношений с Мурманской областью. Сегодня губернатор нашего региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Республики в Российской Федерации. Господин У Юн Гын отметил, что его личное посещение Кольского края свидетельствует о большой заинтересованности в сотрудничестве.

– Мы понимаем, что во взаимоотношениях Мурманской области и Кореи есть большой нераскрытый потенциал, учитывая ваш интерес к развитию портов в Арктике, проектам по СПГ, проектам в сфере энергетики и экологии, – обратилась Марина Васильевна к высокопоставленному гостю.

Основной темой деловой встречи стали перспективные направления сотрудничества, в том числе в рамках реализации «Концепции девяти мостов». Стороны обсудили возможные точки соприкосновения в вопросах развития Северного морского пути, судостроения, логистики, взаимодействие в сфере культуры и туризма.

В ноябре нас уже посещала делегация, представляющая Корею. Генеральный консул Республики в Санкт-Петербурге в рамках Мурманской международной деловой недели представил доклад на тему «Северный морской путь - перспективная связь между Востоком и Западом».

Напомним, осенью 2017 года на площадке Восточного экономического форума президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил России навести «девять мостов сотрудничества». По сути, подготовить и реализовать совместные проекты в судостроении, развитии портов, электроэнергетике.