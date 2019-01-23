2019-01-23T18:11:46+03:00
Недвижимость

Мурманский краеведческий музей будет на «больничном» из-за реконструкции ценой в 200 миллионов

Здание перепланируют, добавят современную выставочную технику, а также пристроят новые помещения и подъемники для инвалидов
Иван ПЕТРОВ
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Мурманский областной краеведческий музей переезжает впервые за 60 лет...Мурманский областной краеведческий музей переезжает впервые за 60 лет...Фото: Виктор КОСТРОВ
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На входе - турникеты со сканером штрих-кода. Внутри - чистота и порядок. Так нужна ли Мурманску вообще реконструкция краеведческого музея?! Ответ - «да». Таковы современные стандарты удобства и безопасности. Об этом говорилось 23 января на специальной пресс-конференции, куда пригласили и «КП».

Сергей Ершов рассказал, почему экспонаты нельзя оставить в здании на время реконструкции. Фото: Виктор КОСТРОВ

Сергей Ершов рассказал, почему экспонаты нельзя оставить в здании на время реконструкции.Фото: Виктор КОСТРОВ

Масштабный ремонт состоится и потребует почти 200 миллионов рублей бюджетных средств. Пройдет он с весны 2019-го вплоть до завершения 2020 года. Внутри - полная перепланировка. Снаружи пристроят большое «крыло» для хранения экспонатов и 2 лифта-пандуса для инвалидов. Рабочие уже начали разбор и перевозку экспонатов, чтобы не пострадали при реконструкции.

Пришлось достаточно долго искать здание для временного размещения музея, сообщила Елена Химчук. Фото: Виктор КОСТРОВ

Пришлось достаточно долго искать здание для временного размещения музея, сообщила Елена Химчук.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Это музейный фонд Российской Федерации. За все эти 169 тысяч единиц хранения коллектив музея несет персональную ответственность. В соответствии с уголовным кодексом, - пояснил председатель комитета по культуре Мурманской области Сергей Ершов. - С точки зрения законодательства нет разницы, «Эрмитаж» это, или областной музей. Как же тут оставлять фонды, если при строительных работах все отключено, температура падает?!

Как сообщила директор мурманского краеведческого музея Елена Химчук, весной 2019 года учреждение окончательно переедет на Павлова, 1А. Это 3-этажное здание на «больничном городке».

СПРАВКА «КП»

Здание, где последние 60 лет расположен музей, начали строить еще в 1930 году. Оно украсило Мурманск в конце десятилетия. По изначальному проекту там была школа. Во время войны немецкие бомбы почти не затронули внушительную «сталинку» с колоннами.

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