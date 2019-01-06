2019-01-06T16:58:50+03:00
Общество

На реконструкцию Мурманского краеведческого музея Москва выделила 147 миллионов рублей

Работы по преображению храма заполярной истории продлятся два года
Елена МОЛОДЦОВА
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Главное хранилище истории Заполярья ждет масштабное преображение. Фото: gidavia.comГлавное хранилище истории Заполярья ждет масштабное преображение. Фото: gidavia.com
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Год Желтой Земляной Свиньи начинается с хороших новостей. В 2019-м столицу Заполярья ждет еще одна масштабный ремонт. В след за Мурманским областным драматическим театром преображению подвергнется и краеведческий музей. Об этом в своем Instagram сообщила глава региона Марина Ковтун.

- Удалось добиться выделения федеральных средств на реконструкцию Мурманского областного краеведческого музея. В 2019-2020 годах федеральный бюджет выделит на этот объект свыше 147 миллионов рублей, - поделилась хорошей новостью с северянами Марина Васильевна. – К этой сумме будет добавим софинансирование из региональной казны и проведем обновление главного хранителя истории Кольского Заполярья. Работы займут порядка 24 месяцев.

По словам губернатора Мурманской области, работа в краеведческом музее закипит, как только определятся с подрядчиком. Последнему, кстати, предстоит немало потрудиться. В ходе масштабного ремонта планируется обновить экспозиционное пространство, обеспечить доступную среду для маломобильных групп граждан и возвести пристройку для хранения 160 тысяч экспонатов. Кончено, такую новость северяне восприняли на ура, но не без осторожности.

- Главное, чтобы не получилось как с драмтеатром! – прокомментировала пост Анна Луконина.

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