Все пострадавшие кадеты Североморского корпуса выписаны из больницы

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:58:45+03:00

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Перед Новым годом в Североморском кадетском корпусе произошло ЧП: 25 учащихся возрастом от 11 до 17 лет были госпитизированы с ухудшением состояния и признаками кишечной инфекции. По предварительной версии, подхватить ее они могли в столовой, где поели гречку с мясом.

К счастью, некоторых ребят почти сразу отпустили лечиться домой, а вот 14 пострадавшим пришлось полежать в больнице. Сейчас все юноши уже выписались и чувствуют себя хорошо.

Сам корпус закрыли на 23 дня, за это время в нем брали смывы для эпидемиологического расследования, а также проводили по требованию надзорного органа обработку. Учеба кадетов при этом не пострадала, они находились на дистанционном обучении.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, сейчас расследование уголовного дела продолжается. Его возбудили по части 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Виновникам грозит до 2 лет лишения свободы.

Говорить о причинах отравления кадетов еще рано, ведь результатов раследования Роспотребнадзора еще нет.