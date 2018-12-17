2018-12-17T16:49:22+03:00
Общество

Из-за массового отравления в Североморском кадетском корпусе возбуждено уголовное дело

Ребята переведены на дистанционное обучение
Мария ПАШЕНКОВА
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В кадетском корпусе нашли нарушения требований санитарного законодательства.В кадетском корпусе нашли нарушения требований санитарного законодательства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале месяца, 7 декабря, прокуратура Мурманской области и региональный следственный комитет начали проверку Североморского кадетского корпуса, где сразу 25 учащихся попали в больницу с подозрением на пищевое отравление. Напомним, заболевшим ребятам от 11 до 17 лет.

Предварительная причина - на койку кадетов уложила кишечная палочка. Звучит даже версия, что некачественной оказалась гречка с печенью. Но официальной информации пока нет, расследование продолжается. Следственный отдел по ЗАТО возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Виновникам грозит до двух лет лишения свободы.

Пока идет разбирательство, Роспотребнадзор Мурманской области предписал провести в корпусе большую дезинфекцию. Помимо этого образовательное учреждение закрыли на 23 дня, ведь был риск, что кто-то еще из ребят заразится, да и надо разобраться с организацией питания. Вопрос более чем важный, потому что юные северяне в корпусе находятся 24 часа в сутки, и нарушения не допустимы. Впрочем, для курсантов это не дополнительные каникулы.

- С 17 декабря образовательная деятельность будет организована в дистанционной форме обучения. Занятия будут проводиться в соответствии с расписанием, - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

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