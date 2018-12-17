2018-12-17T11:20:20+03:00
Происшествия

Два военнослужащих вынесли с "Адмирала Кузнецова" радиодеталей на 1,4 миллиона рублей

За что отправятся в колонию почти на 4 года
Ника СВЕТЛОВА
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" на Дне ВМФ в Североморске.Авианосец "Адмирал Кузнецов" на Дне ВМФ в Североморске.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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Сейчас "Адмирал Кузнецов" не на службе - авианосец отправлен на ремонт, который омрачила ситуация с доком в Росляково. Но еще до этого крейсер попал в уголовное дело из-за двух военнослужащих.

Старший матрос и старшина второй статьи войсковой части 20506 решили разбогатеть за счет государства. Для этого они в марте и апреле прошлого года вынесли из кладовой корабля 393 радиодетали, ценность которых была в драгоценных металлах, что входили в их состав. Все вместе они стоили 1,4 миллиона рублей.

Украденные вещи военные сначала спрятали на корабле. Потом разобрали, кусачками достали ценную начинку и продали ее уже за пределами "Адмирала Кузнецова". "Чистыми" они заработали 1,4 миллиона рублей. Вот только исчезновение такого большого количества радиодеталей не могло остаться незамеченным.

Старшего матроса и старшину поймали. Они попали под пункт "б" части 4 статьи 158 УК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище в особо крупном размере).

- Мурманским гарнизонным военным судом военнослужащим назначено 3 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима каждому. Кроме того, с каждого из названных лиц взыскано в счет возмещения имущественного вреда более чем по 630 тысяч рублей, - рассказали в Военном следственном управлении СУ РФ по Северному флоту.

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