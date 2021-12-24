Саамскую писательницу отметили на конкурсе «Голос Севера»

Стих Анны Сапельниковой войдет в сборник с произведениями победителей конкурса. Фото: Ассоциация КМНСС и ДВ РФ

16 декабря в Москве на форуме «Языковая политика в Российской Федерации» подвели итоги III всероссийского литературного конкурса «Голос Севера», который проводится каждый год и открывает миру авторов, пишущих о жизни, быте, традициях, культуре и обычаях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В число победителей конкурса вошла представительница коренного малочисленного народа Севера Мурманской области Анна Сапельникова в номинации «Поэзия на родных языках». Северянка написала стихотворение на саамском языке «Оленеводу Великой Отечественной войны посвящается…».

- Всероссийский литературный конкурс «Голос Севера» общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» поддерживает цели и задачи Международного десятилетия языков коренных народов мира, организуется среди начинающих авторов, пишущих на языках коренных малочисленных народов Севера. По итогам конкурса будет издан третий сборник с произведениями победителей конкурса, - отметили в региональном правительстве.

В 2015 году вышел сборник саамских сказок на родном языке. На диске записаны 14 сказок, которые читают исполнительницы саамского фольклора Анфиса Агеева и Домна Хомюк, а также участница семейного творческого коллектива «Пирас» Анна Сапельникова. Сборник создан по инициативе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера в рамках реализации региональной программы по укреплению этнокультурного многообразия в области.

К слову, Анна - потомственная мастерица. Она владеет разными видами саамского рукоделия – это вышивка бисером, пошив изделий из оленьего меха, оленьей и рыбьей кожи, плетение из корней деревьев и пряжи, ткачество на бёрдо, пошив национальных саамских костюмов.

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