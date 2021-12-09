Отмена занятий в Мурманске: при какой погоде не надо идти в школу, как узнать об отмене уроков

Что ни зима, то один и тот же вопрос: при каких погодных условиях не учатся дети, кто это решает и у кого узнавать? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима в Мурманской области началась ударно – вторую неделю стоят крепкие морозы. Вещь это малоприятная: водители не могут завести машины, коммунальные аварии происходят одна за другой. А родители школьников каждое утро гадают: будут сегодня уроки или нет. Что ни зима, то один и тот же вопрос: при каких погодных условиях не учатся дети, кто это решает и у кого узнавать?

Ответ, с одной стороны, дать легко, с другой – надо углубиться в детали.

Начнем с того, при каких условиях отменяются занятия. Зависит это не только от того, какую температуру показывает столбик термометра, но и от силы ветра. Ведь -25 в штиль и при ветре в 5 м/с воспринимаются по-разному.

Существует таблица, при каких показателях температуры и силе ветра отменяются уроки и для каких классов. Меньше всего везет старшеклассникам, которых дома оставляют только в самые сильные морозы по -30. А вот начальная школа отменяется уже от -21.

Таблица носит рекомендательный характер.

Есть одно важное «но»: таблица носит рекомендательный характер , и если ваш термометр показал мороз, это не значит, что занятия отменяет. Почему? Разбираемся дальше.

Кто принимает решение об отменен занятий? Не министерство образования региона, а комитеты образования в каждом муниципалитете. Ведь каждый населенный пункт Мурманской области отличается по климату: пока в обогреваемом Гольфстримом Мурманске -12, где-нибудь в Раяскоски или Краснощелье трещат -30. Даже в соседних Кировске и Апатитах погода может разительно отличаться.

- Комитеты на местах принимают решение об отмене занятий, передают информацию руководству школ, то в свою очередь доводит ее до классных руководителей, а те – до родителей. Также объявления должны размещаться на сайте образовательных учреждений, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве образования и науки Мурманской области.

Комитеты, в свою очередь, тесно работают с синоптиками, чтобы узнать, какая будет погода, и прогноз на новый день.

- При этом законодательно определено, что конечное решение, вести своего ребенка в школу или нет, принимают только родители, опекуны, - уточнили в министерстве.

Даже если на улице нет -21, мама может рассудить, что вести ребенка, ослабленного недавней серьезной болезнью, на уроки, не очень разумно. Тем более, что пандемия научила дистанционному обучения, и теперь дома в морозы дети не отдыхают, а также учатся.

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