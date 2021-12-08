«Индекс оливье»: насколько в Мурманске подорожал народный салат

Пришло время посчитать «индекс оливье». Фото: Иван ВИСЛОВ

В оригинальном рецепте оливье не было колбасы, зато были мясо цесарки, раковые шейки и красная икра, вместо майонеза – каперсный соус. Но если готовить так, то Новый год обойдется в копеечку. Впрочем, традиционное для 31 декабря блюдо россиян и без изысков подорожало. Пришло время посчитать «индекс оливье».

Итак, берем классический рецепт, по которому индекс считает Росстат, и средние цены от Мурманскстата и изучения предложений крупнейших сетевых магазинов в Мурманске.

Консервированные огурцы (500 г) - 178 руб/кг,

горошек (380 г) - 170 руб/кг,

картофель (500 г) — 55 руб/кг,

морковь (200 г) — 40,22 руб/кг,

куриные яйца (4 шт.) - 86,83 руб/ 10 штук,

вареная колбаса (300 г) - 451 руб/кг,

майонез (200 г) - 212 руб/кг,

репчатый лук (100 г) - 31,13 руб/кг.

Таким образом, четыре порции салата обойдутся северянам в 437,5 рубля. А буквально в 2019 году пришлось бы купить продуктов на 340 рублей, в 2018 году - на 325 рублей.

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