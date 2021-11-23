Немецкое кино: уик-энд в Петрозаводске - 2021

афиша программы немецкого кино

Зрители увидят лучшие фильмы современного немецкого кинематографа, снятые в 2018-2020 г.г. и получившие престижные премии в области киноискусства. Кинопоказы будут сопровождаться вступительной лекцией кинокритика, консультанта Фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге Ксении Реутовой, уже знакомой петрозаводским зрителям и любителям кино. Фильмы будут демонстрироваться на немецком языке с субтитрами. На все кинопоказы вход свободный.

Программа «Немецкое кино: уик-энд в Петрозаводске» в клубе «Agriculture»: 26 ноября в 19.00 - Разрушительница системы / Systemsprenger Германия, 2018, драма, 125 мин Режиссер: Нора Фингшайдт 27 ноября в 16.00 - Адам и Эвелин / Adam und Evelyn Германия, 2018, драма, 100 мин Режиссер: Андреас Гольдштайн 27 ноября в 19.00 - Другая правда / Curveball Германия, 2020, черная комедия, 108 мин Режиссер: Йоханнес Набер 28 ноября в 15.30 - Вальхензее навсегда / Walchensee Forever Германия, 2020, документальный, 110 мин Режиссер: Янна Джи Вондерс