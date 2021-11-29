«Комсомольская правда-Мурманск» подвела итоги конкурса «Северянин года»

Победитель набрал 37% голосов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В течении недели - с 20 по 28 ноября - жители Мурманской области, наши дорогие читатели, выбирали, кто же станет победителем конкурса «Северянин года».

Претендентов на это звание было шесть – волонтер по многим направлениям Елизавета Титова, автолюбитель Степан Романчев, глава поискового отряда Эдуард Миронов, глава благотворительного фонда Алексей Пенкин, архитектор Алексей Арушанян и художник Юрий Шанчев.

Выбор был непростой, ведь все наши кандидаты – люди с большим и добрым сердцем, которые своими делами делают жизнь на Севере лучше.

Тем не менее, победитель был выбран. Барабанная дробь и… По результатам народного голосования «Северянином года», а в данном случае, «Северянкой года», становится Елизавета Титова! Мурманчанка набрала 37% голосов. Всего за нее проголосовали 2190 человек.

Как рассказала нам Елизавета, участие в конкурсе было для нее очень волнительно и непривычно, а победа принесла заряд хорошего настроения.

- Порадовало, что в конкурсе были такие сильные соперники! Когда впервые увидела список, понимала, что голосующим сложно будет выбрать среди номинантов, ведь все занимаются решением важнейших для Мурманска задач, - отметила девушка. - Уверенности в победе не было именно потому, что лидер в разные дни менялся, отставание было минимальным, и это держало в напряжении.

За Елизавету проголосовали более 2 тысяч человек.

Волонтер поделилась, что за время проведения конкурса ей удалось познакомиться с новыми людьми и заручиться поддержкой близких.

- За минувшую неделю получила сотни сообщений от друзей, моих выпускников из садика и их родителей, во многих волонтерских объединениях писали пост обо мне (до сих пор считаю, что это - общая победа всех зооволонтеров!), даже бабушка голосовала в Ярославской области! Конкурс дал понять, как много людей поддерживают мой труд, и это, конечно, очень важно и ценно для меня, - сказала мурманчанка.

Девушка работает в региональном отделении «Красного Креста» координатором волонтеров. Деньги с мероприятий, которые Елизавета организует вместе с командой добровольцев, идут на открытие бесплатного развивающего Центра Красного Креста для ребят из кризисных семей. По совместительству мурманчанка также занимается зооволонтерством: сейчас под ее опекой находятся две собаки, кот и слепой котенок.

Поздравляем Лизу с заслуженной победой! Награждение состоится в ближайшее время. Партнером проекта является сеть магазинов «Улыбка радуги».

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