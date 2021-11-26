Светлана Федорова, следователь, многодетная мать: «Дома уголовные дела с мужем перестали обсуждать»

В 2019 году у Александра и Светланы Федоровых родился сын Гриша. Фото: Личный архив

- У нас в семье никто не работал в системе правоохранительных органов, поэтому никто меня не отговаривал, - улыбается следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области Светлана Федорова.

Мы разговариваем с ней в ее рабочем кабинете, рядом рисует красивые узоры ее 13-летняя дочь Лидия. Моя собеседница удивляет мягкостью, улыбается даже глазами, хотя каждый день сталкивается со сложными уголовными делами - от убийств до изнасилований. А еще она… многодетная мама. И как все успевает? Об этом дальше.

К погонам – за компанию

- Стать следователем не было мечтой всей жизни, профессия сама меня выбрала. Это моя подруга Наталья видела себя в погонах. К 11 классу я не определилась с выбором, металась между учителем и врачом, а поступать решила вместе с Наташей. Но она вышла замуж и была в положении, поэтому на экзамены в Волгоградскую академию МВД РФ я поехала одна. Из 15 человек со мной поступили только трое. Но учеба была очень интересной: наряды, занятия на полигонах, где отрабатывали тактику осмотра места происшествия, выстраивали линию поведения преступника, и эти знания сыграли важную роль. 10 лет я отработала в милиции. Когда Лида родилась, на три года ушла в районный суд. Работа там была слишком спокойной, так сказать, не хватало адреналина, и я вернулась в следствие, - рассказывает Светлана Федорова.

На работе она встретила и мужа Александра, с которым в браке уже 15 лет. Он работал в уголовном розыске старшим оперуполномоченным, потом начальником угрозыска. Вместе они вели дела, а потом поняли, что среди преступлений есть место и теплому чувству. В 21 год Светлана стала мамой в первый раз – на свет появился сын Никита, через шесть лет родилась Лида.

В 2015 году в жизни Федоровых стало холоднее, но лишь потому, что они переехали из Новгородской области в Североморск: Светлану перевели в следственный отдел ЗАТО, а супруг перевелся за ней. Еще через два года наша героиня перешла работать в отдел по расследованию особо важных дел. А в 2019-м на свет появился младший сын Григорий.

Старшим детям Лизе и Никите родители старались привить чувство справедливости и порядочность.

- Я никогда не думала, что стану многодетной мамой. Думала, что у меня будут сын и дочь, так и вышло. А Гриша стал подарком Бога. Не скрою, было тревожно: как совместить все с работой, сможем ли мы с Александром дать ему все необходимое, все-таки мы уже немолоды… Но я считаю, что у меня замечательный муж. Сейчас он на пенсии и занимается воспитанием младшего сына. Так как он тоже работал в системе, то понимает, как в ней трудно, и взаимных упреков нет, - говорит Светлана.

Две стороны жизни

Даже в выходные дни следователям приходится работать, иногда за бумагами засиживаются до глубокой ночи. И потому, что у расследования уголовных дел есть четкие сроки, нарушать которые нельзя, и потому, что следователь – человек с обостренным чувством справедливости. Быть многодетной мамой и носить погоны – задача трудная.

- Иногда пропускаешь тот же утренник и думаешь: «Вот все мамы там, а я на работе». Это тяжело. Кажется, вот стала бы учителем, уже бы дома была с родными. Но все-таки все свободное время стараешься отдать детям. Раньше бывало, что брала документы на дом. Сейчас отношение к материнству изменилось. Прихожу домой, дети обнимают, и я понимаю, что хочу провести время с ними, - рассказывает моя собеседница.

Лида же говорит, что общения с мамой ей хватает. Да, не так его много, зато когда есть минутка, мама и дочь пекут пироги или всей семьей едут в загородный парк гулять, кататься на лыжах. Конечно, бывает, что и на работу с мамой приходится ходить, ведь на больничный следователи садятся редко – дел много.

- Я понимаю, что весь негатив, который проходит через нас, не для детей. Поэтому, пока занимаюсь бумагами, Лида у меня в кабинете сидит, если же надо кого-то допросить, отправляю ее к коллегам. Когда с мужем вместе работали, дома часто обсуждали дела, потом решили прекратить эту практику, потому что дети впитывают все как губки, - улыбается Светлана.

Никита, к слову, сейчас служит в армии, в войсках Росгвардии. Его распределили в центральный узел связи в Балашихе. После «срочки» он думает пойти учиться по специальности «юриспруденция». Все-таки воспитание сказалось! Лида же склоняется к творчеству.

- Свой выбор я еще не сделала. Хожу в художественную школу, склоняюсь к тому, чтобы стать дизайнером или архитектором. При этом мне нравятся алгебра и геометрия. Быть следователем, как мама, не хочу, но мне нравится ее работа, я мамой горжусь, - говорит Лида.

Лида не раз была на работе у мамы, и это ей не в тягость. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мягкость прячем внутри

То, что женщины-следователи более эмоциональные и мягкие, чем мужчины, Светлана считает мифом.

- Я до сих пор каждое дело пропускаю через себя. За каждым листом протокола – чья-то судьба. С волнением вспоминаю свой первый выезд на место убийства. Но собрала волю в кулак, преступник понес наказание. Наша работа важная, мы на переднем крае борьбы с преступностью. Если не мы, то кто? Конечно, мне, как маме, непросто расследовать дела, связанные с насилием над детьми. Но не даю себе ни малейшего шанса на слабину. Ведь многие думают, что ребенок ничего не расскажет, поэтому чувствуют свою безнаказанность. И моя задача сделать так, чтобы виновный был наказан, - уверена Светлана Федорова. – Я люблю свою работу, мне нравится искать подход к людям. В первую очередь, всегда вижу не преступника, а человека. С кем-то легко общаться, бывают и такие, кто сразу сознается и раскаивается в совершенном. Например, «беловоротничковая» преступность, где обвиняемыми являются люди интеллигентные, с высшим образованием, - с ними зачастую проще наладить психологический контакт. А иногда подозреваемые являются десоциализированными. Самым сложным в плане общения оказался мужчина, обвиняемый в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он не признавал вину, неуважительно вел себя по отношению к ребенку, но все равно был осужден и получил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Но как бы северянка ни любила свою работу, все же семью она считает важнее.

- На пенсии работа не обнимет, - улыбается Светлана.

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