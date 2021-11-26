Шахматистка из Мурманска Валентина Гунина пришла к Ивану Урганту

Вместе с Иваном Урганта шахматистки обсудили сериал "Ход королевы". Фото: скрин видео "Вечерний Ургант"

25 ноября Первый канал показал выпуск "Вечернего Урганта" с участием сборной России по шахматам. В числе остальных в студию пришла мурманчанка Валентина Гунина которая своими достижениями не раз прославляла Заполярье.

Недавно наши спортсменки стали и чемпионками мира, и Европы.

Вместе с Иваном Урганта шахматистки обсудили сериал "Ход королевы", сыграли в быстрые шахматы.

Выпуск можно посмотреть по ссылке.

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