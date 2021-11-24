Мурманчане приобрели продукты для нуждающихся в «Корзину доброты»

Еженедельно «Добрый мир» помогает примерно 350 - 450 нуждающимся. Фото: Олеся КУРИЛОВА

Мурманская область присоединилась к масштабному марафону «Корзина доброты» российского фонда продовольствия «Русь», и северяне поддержали нуждающиеся семьи региона.

Сбор продовольствия в нашем городе организовал Мурманский благотворительный фонд «Добрый мир» совместно с мурманским Единым волонтерским центром.

В магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» поставили специальные тележки, куда покупатели могли положить продукты с длительным сроком хранения. Далее их доставили на склад для формирования наборов для нуждающихся – пожилых и малоимущих людей, бездомных, семей с детьми-инвалидами, многодетных семей.

Волонтерский центр поддерживает марафон в качестве координатора волонтерского штаба. Фото: Олеся КУРИЛОВА

- В первый день акции мы собрали 190 килограммов - это 31 продуктовый набор по 30 килограммов, то есть уже 31 семья может рассчитывать на помощь. Один набор позволит целую неделю чувствовать себя спокойно, - рассказал глава благотворительного фонда «Добрый мир» в Мурманске Алексей Пенкин.

Еженедельно «Добрый мир» помогает примерно 350 - 450 нуждающимся, доставляя продукты по адресам и раздавая еду на улице.

- Волонтерский центр поддерживает марафон в качестве координатора волонтерского штаба. Здорово, что организована эта акция! Она помогает объединить мурманских волонтеров, федеральные фонды и торговые сети. Мы надеемся, что эта акция будет продолжаться и дальше, - поделился представитель Единого волонтерского центра Мурманской области Максим Брилин.

В первый же день акции собрали почти два центнера продуктов. Фото: Олеся КУРИЛОВА

Акция прошла 18, 19 и 20 ноября. В корзину можно было положить крупы, консервы, муку, масло, варенье, чай, сахар и сладкое. Общими усилиями собрали 550 килограммов продуктов. Помощь получат более 90 нуждающихся семей. Следующий этап марафона «Корзина доброты» в Мурманске пройдет со 2 по 4 декабря.

Узнать больше, как помочь нуждающимся, можно в группе «Добрый мир» https://vk.com/dobmir51 или по телефону 8-953-756-75-00.

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