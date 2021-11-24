«Ах, дороги!»: Заполярье стало отличником по выполнению нацпроекта

В регион доставлен диплом правительства Российской Федерации и Минтранса России. Фото: Правительства МО

Нашему региону повезло меньше, чем другим субъектам страны: короткое северное лето не позволяет долго думать над дорожной кампанией, и в данном случае в буквальном смысле слова каждый день на вес золота. Уже не первый год Мурманская область успешно справляется с поставленной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» задачей.

Без паузы

Команду Мурманской области лично отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передав диплом правительства Российской Федерации и Минтранса России за достижение наилучших показателей по нацпроекту в 2021 году. Награждение состоялось в рамках главного события транспортной отрасли Российской Федерации – «Транспортной недели» в Москве.

- Еще раз хочу обратиться к работникам дорожных служб, транспортникам и поблагодарить за далеко не простой труд в любую погоду, в любое время суток. Мы продолжим развивать дорожно-транспортную сеть Мурманской области. Особенно важно, что по итогам этого года в рамках реализации нацпроекта мы добились очень достойных результатов, и эти достижения были отмечены на самом высоком федеральном уровне. Несмотря на очень сжатый период проведения работ, мы перевыполнили план, сделав уже 9 объектов из списка на 2022 год. Темпы будем наращивать, объем расходов будет увеличен. Очень рассчитываю, что зимой все необходимые контракты будут заключены, будут учтены ошибки, чтобы работа стала еще более эффективной, - прокомментировал губернатор региона Андрей Чибис.

За минувший сезон в Заполярье удалось положить 95 километров асфальта, что на 58% больше, чем годом ранее. В частности, 553 тысячи квадратных метров асфальта уложили на пяти региональных дорогах и 33 дорогах агломерации «Мурманская». Лето, как обычно, погодой не баловало, но дорожную кампанию удалось завершить досрочно и захватить часть планов на следующий год. Например, подрядная организация ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» в рамках государственного контракта в 2021 году уложила 70 820 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на дороге Умба - Кандалакша. При этом контракт предполагал ремонт трассы только в 2022 году, однако подрядчик успел завершить асфальтирование до наступления неблагоприятных погодных условий уже в этом году. Всего удалось досрочно заняться 8 дорогами регионального значения и дорогой на улице Победы в Коле. Ранее таких стахановских темпов не было.

В 2021 году в Мурманской области перевыполнили план по нацпроекту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Всего в Мурманской области в 2021 году уложили 1,6 миллиона квадратных метров нового асфальтового покрытия, что на 30% превысило результат прошлого года. Кроме того, впервые в рамках реализации дорожного нацпроекта среди объектов ремонта появились не только дороги, но и искусственные сооружения. Уже завершен ремонт моста через реку Умбу, в высокой степени готовности путепровод через железную дорогу на автомобильной трассе Заполярный – Сальмиярви. Также в этом году начата двухлетняя реконструкция мостового перехода через реку Мартимъявр на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, - сообщили в правительстве региона.

Заглядывая в будущее

Эти лето и осень запомнятся еще и тем, что на Кольском полуострове стали работать с новыми материалами и с применением новых технологий. Так, впервые укладку слоев дорожной одежды стали выполнять из высокопрочного асфальтобетона А 16 ВН, который более устойчив к нашему климату, воздействию реагентов и большегрузов. А на Кольском проспекте установили уникальный для России проекционный пешеходный переход, благодаря которому водитель видит разметку при любых метеоусловиях с расстояния более 150 метров. Установленный комплекс оборудован датчиками движения, которые дают команду на включение подсветки уже в момент, когда пешеход подходит к «зебре», чтобы нажать кнопку вызова пешеходной фазы светофора для перехода дороги. Это повысит внимание водителей и даст дополнительное время для оценки дорожной ситуации и своевременной реакции. Планируется установить в Мурманске 16 таких переходов.

- Напомним: Мурманская область на «Транспортной неделе» также была представлена проектами универсального морского торгового порта Лавна и опорной сети автомобильных дорог региона. Три проекта Мурманской области были номинированы на национальную премию за достижения вобласти транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения», - уточнили в региональном правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Управляющему магазином в Мурманске предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионе за ноябрь 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru