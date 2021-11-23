Управляющему магазином в Мурманске предлагают зарплату в 100 тысяч рублей

Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий за ноябрь 2021 года в Мурманске. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал свыше 20 тысяч вакансий за ноябрь в разных города и составил для них список самых доходны предложений.

Так, на первом месте в Мурманске находится вакансия управляющего магазином с зарплатой 99 400 рублей. В топ-5 вошли ведущий юрисконсульт (от 85 тысяч рублей), программист "1С" (80-95 тысяч рублей), машинист портального крана (от 80 тысяч рублей), заведующий пекарней (69 тысяч рублей).

Напомним: Мурманская область обогнала Санкт-Петербург и Московскую область по уровню зарплат. 16% жителей Заполярья зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей.

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