Как охраняются природные парки Мурманской области

Полуострова Средний и Рыбачий - одни из самых популярных мест у туристов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Всем известно, что Мурманская область богата на захватывающие дух природные красоты. Однако нашей хрупкой природе легко навредить, поэтому в регионе созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ), где путешественники обязаны следовать особым правилам. На некоторых еще и находятся объекты культурного наследия, которым тоже нужна защита. О том, как сохраняются природные парки и достопримечательности в них, рассказали в министерстве природы Мурманской области.

Под защитой рейнджеров

Во-первых, особые правила действуют не только для туристов, но и для юридических лиц. Для того чтобы открыть свое туристическое дело в природном или национальном парке, например, предпринимателям надо заключить соглашения с дирекцией ООПТ об экологически ответственном осуществлении своей деятельности.

- За нарушение установленного режима или иных правил охраны природного парка статьей 8.39 КоАП РФ предусмотрена ответственность - штраф с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования, - отметили в министерстве.

Для примера: контролировать соблюдение режима в недавно созданном природном парке «Териберка» будет оперативная группа регионального Центра лесного и экологического контроля из 8 человек. Рейнджеры займутся патрулированием территории, в том числе совместно с сотрудниками полиции и североморским Росрыболовством. Такие рейды проходят и в других ООПТ.

Также минприроды совершенствует меры безопасности и ужесточает контроль за выходом в море рыбаков-любителей.

Напомним: в прошлом году стала объектом культурного наследия береговая батарея в Териберке, которая теперь находится под двойной защитой, благодаря особому культурному статусу и расположению в природном парке.

Смотреть, но не отнимать

Путешествуя по Мурманской области, туристы не стесняются увозить с собой приглянувшиеся природные объекты, которые, однако, забирать запрещено. Например, в Териберке разворовывают камни-окатыши с пляжа «Яйца дракона». За такое положен штраф.

Объекты, которые определены как запрещенные к вывозу, можно найти в положении о данной ООПТ.

Так, в природном парке «Териберка» нельзя охотиться, собирать яйца и разорять гнезда диких птиц, разрушать жилища диких зверей, собирать мох и все виды лишайника (в том числе ягель), заготавливать любые корма для домашних и сельскохозяйственных животных. Также запрещены сбор и вывоз объектов неживой природы без разрешения управляющего учреждения.

В минприроды отмечают, что самыми посещаемыми природными парками в Мурманской области являются полуострова Рыбачий и Средний и «Териберка», заказники регионального значения «Сейдъявврь» и «Варзугский», некоторые памятники природы, например водопад на реке Шуонийок. Природе Заполярья тяжело справляться с высокой антропогенной нагрузкой.

- Территории затаптываются ногами, колесами транспорта, гибнут редкие растения и животные, покидают насиженные места гнездования птицы. Также туристами оставляется большое количество мусора, непредусмотренных мест от костров, разбиваемых лагерей, стоянок, - рассказывают в ведомстве. - Всего с начала 2021 года в Мурманской области было возбуждено 240 дел об административных правонарушениях за нарушение правил в ООПТ региона.

В Мурманской области находятся три природных заповедника федерального значения («Лапландский», «Кандалакшский» и «Пасвик»), 10 природных заказников и 50 памятников природы. Каждый из них нуждается в особой охране. Для того чтобы не утратить важные объекты, ландшафты, ради которых создавались ООПТ, необходимо обязательно соблюдать режим на охраняемой территории, а также ответственно относиться к окружающему нас пространству.

КОНКРЕТНО

Какие объекты культурного наследия находятся на ООПТ Мурманской области:

Териберка – Оленеостровский могильник, Береговая батарея.

Полуострова Рыбачий и Средний – Аникиева плита, воинские захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны, Рубеж обороны советских войск.

Канозерский заказник – петроглифы Канозера.

Еще одним объектом культурного наследия на территории ООПТ может стать скала с изображением Куйвы в заказнике «Сейдъявврь». Это культовое место коренного малочисленного народа Севера саами. Кроме того, на скале гнездятся редкие виды птиц, из-за чего в периоды гнездования ограничивается пролет над данной территорией.

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