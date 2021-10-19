Об абортах через спектакль: в Мурманске прошла необычная постановка на важную тему

Во втором действии актеры играют супругов, которые ждут близнецов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске прошел бесплатный показ необычного спектакля «Запретный плод» Московского областного государственного театра юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой. Автором пьесы и режиссером стал Игорь Афанасьев. Особенность спектакля в том, что часть действия происходит в утробе матери, а в постановке задействованы всего два актера.

Зритель может посмотреть на рождение ребенка глазами мальчика и девочки, еще не появившихся на свет близнецов. Их родители мечтали о беременности, но из-за житейских проблем возникло страшное слово «аборт». А во втором действии можно еще раз поменять угол – взглянуть на конфликт уже глазами родителей малышей.

Действие спектакля происходит в утробе матери. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Исполнительница роли не родившейся пока девочки Ксения Попович, узнав, кого ей надо будет играть, задалась одним вопросом: «Почему именно я? И смогу ли?».

- Этот спектакль про мир, который ты никак не увидишь, можешь только почувствовать. Обычно артисты подсматривают: раз играешь, например, буфетчицу, то можно понаблюдать за конкретным человеком. Когда я читала сценарий, у меня была мысль, что надо сделать так, чтобы не хотелось от этого отстраниться. Когда мне предложили играть данную роль, я только пришла в этот театр... Много текста, не было опыта беременности - все это было тяжело. Это спектакль о том, что больно и близко каждому, особенно девочкам, мамам. Он всегда щемящий, всегда слезы и радостно, когда по окончании подходят люди с благодарностью или вопросами, например, откуда такое название. Во время нашей недавней поездки в Норильск подошли ребята, которые захотели обнять нас. Это говорит о том, что зритель с нами на волне, - рассказывает Ксения Попович.

"Запретный плод" - это возможность увидеть мир глазами еще не родившихся детей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Уже во время репетиций и до премьеры она узнала, что ждет малыша. И это заставило ее по-новому взглянуть на то, что она проживала на сцене. И еще раз сделать это, когда на свет появился ее сын. Родители Ксении Наталья и Валерий Попович были в зале во время спектакля в Мурманске. «Запретный плод» они видят далеко не в первый раз, но мама Наталья плачет в конце первого действия каждый раз, хотя и обещает себе этого не делать.

- Спектакль всегда вызывает эмоции. Когда родилась Ксюша, мы были студентами пятого курса, уже потом уехали из родного города в Москву, были тяжелые времена. Когда смотрю второе действие, во время которого ссорятся родители, мне героине Ксюши хочется по голове дать. Я уверена: когда любишь человека, ему надо доверять и в любом конфликте не может быть виноват кто-то один. У нас в семье придерживаются такого принципа, - говорит Наталья Попович.

Для второго актера, Антона Богдасарова, «Запретный плод» также интересный опыт, возможность за два часа воплотить на сцене образ и прошедшего войну мужчины, и его будущего сына:

- Любую роль мы разбираем, пытаемся каждый раз сделать что-то новое. Этот спектакль не исключение. Я стараюсь, чтобы текст звучал, были посылы. И отдача от зрителя всегда колоссальная.

Семейный конфликт может привести к аборту. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Еще одна особенность спектакля в том, что постановку благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, так как она поднимает важнейшую для Русской православной церкви проблему абортов. В Мурманск его привезли благодаря выигранному гранту от фонда «Соработничество». «Запретный плод» посмотрели настоятель храма Спаса на Водах и секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Амелин с супругой.

- Меня переполняют эмоции, хотя, как мужчина и в прошлом человек военный, я не люблю проявлять чувства, - поделился он после спектакля. – У нас с супругой девять детей, я вижу некоторое сходство своей жизни с сюжетом: у моей матушки есть брат-близнец. Он подполковник, служит в Сирии. Во время спектакля задумался, что музыканты выражаются через инструменты, художники - через кисть, а инструмент актера - это душа, и тяжело каждый раз все переживать.

К слову, на постановку были приглашены студенты ссузов Мурманска, многие из которых захотели после спектакля пообщаться с актерами.

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