"Средняя зарплата в Мурманской области - 73719 рублей?!": Рассказываем, как это считали

Сумма в 73719 рублей, конечно, впечатляет и заставляет кого-то грустить и даже злиться, ведь на деле очень многие о таких зарплатах могут только мечтать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новость о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате (далее СННЗП) в Мурманской области, опубликованная на прошлой неделе, стала одной из самых обсуждаемых.

Все потому, что этот показатель равен 73719 рублей.

"35 тысяч средняя, не больше", "Где мои остальные 50 тысяч рублей???", "Вы сами верите в это???", - это лишь часть комментариев от наших читателей.

"КП"-Мурманск" обратилась в Мурманскстат, который и предоставил данные, так возмутившие северян, чтобы разобраться, что такое среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, как ее считают и почему она не сходится с содержимым кошельков.

Начнем с того, как считают.

- Фонд начисленной заработной платы работников делится на среднесписочную численность работников и количество месяцев в периоде, - пояснили в Мурманскстате. - В фонд заработной платы включаются начисленные суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, доплаты, надбавки, премии, единовременные поощрительные и компенсационные выплаты, оплата жилья и питания, имеющая систематический характер.

Если проще, то сотрудники органа статистики обращаются в различные компании, организации и т.д., откуда и предоставляют данные о зарплате и количестве сотрудников. В данном случае остается только надеяться, что вторая сторона ответственно относится к этому, не приукрашает и не привирает. По каждой отрасли формируется своя СННЗП. Для примера: в категории "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" она равна 151079 рублей, при этом если разбирать каждую сферу отдельно, то в рыболовстве и рыбоводстве она 169455 рублей, а в лесоводстве и лесозаготовке всего 46751 рубль.

Сумма в 73719 рублей, конечно, впечатляет и заставляет кого-то грустить и даже злиться, ведь на деле очень многие о таких зарплатах могут только мечтать.

Но вспоминаем расхожую фразу "средняя температура по больнице": у одного пациента 36,6, у другого - 39, а у обоих в среднем 37,8. Так и здесь.

Данные для подсчета СННЗП берутся из разных отраслей, а это значит, что в один котел идут высокие зарплаты рыбаков, горняков и металлургов, госслужащих, а также педагогов, воспитателей в детских садах, ученых, работников культуры, которые в большинстве своем получают не так много. Все показатели для расчета СННЗП берутся до вычета налогов.

К слову, военнослужащих в расчет не берут - у них не зарплаты, а денежное довольствие. А так, как мы писали выше, учитывает и то, сколько работодатели платят за аренду жилья и те же обеды для сотрудников. А вот различные пособия для расчет СННЗП не берутся.

Мурмансктат, как и любой другой орган статистики, использует и другие термины в своей работе: среднедушевые денежные доходы, реальная заработная плата, реальные денежные доходы, реальные располагаемые денежные доходы населения и другие. В каждом случае значение несколько иное, мы мы можем подумать.

Например, реальная заработная плата - это не то, сколько получает каждый из нас по итогам работы за месяц. Реальная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной заработной платы путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной период.

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