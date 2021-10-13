На портале "Наш Север" завершается опрос о создании в Оленегорске "Деревни Морозко"

В Мурманской области завершается опрос среди местных жителей о создании в Оленегорске горнолыжного комплекса "Деревня Морозко". Фото: nashsever51.ru

В Мурманской области завершается опрос среди местных жителей о создании в Оленегорске горнолыжного комплекса "Деревня Морозко". Отдать свой голос и внести предложения можно до 14 октября на портале "Наш Север".

В 1973 году в пригороде Оленегорска была открыта база отдыха "Лапландия" по проектам художника и дизайнера Петра Данилова и фотографа Алексея Гергеля, где работники комбината, жители города могли организованно провести выходные вместе со своими семьями. Однако в 90-е база отдыха прекратила свою деятельность - сооружения и постройки пришли в упадок, были разрушены и практически не сохранились.

На сегодняшний день, желая воссоздать и вернуть жизнь в это историческое место, проводится работа над инвестиционным проектом "Создание рекреационного горнолыжного комплекса «Деревня Морозко» в Оленегорске". Судя по комментариям, северяне только "за".

- Наши склоны великолепны, в школьные годы все выходные проводили в Лапландии. Будем очень рады и благодарны возобновлению турбазы! - отметила Наталия Сивая.

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