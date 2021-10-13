«Хореографические шедевры» представили в Петрозаводске

фрагмент из программы "Хореографические шедевры"

В ходе пресс-конференции руководитель театра Андриан Фадеев рассказал об открытии театрального сезона после тяжелого периода пандемии.

– Начало сезона для нас прежде всего связано с надеждами на новые партии, надеждами на самореализацию и гастроли. Начало сезона – это собрание всего самого светлого, тем более что открытие сезона происходит после такого сложного периода, как пандемия. Прошлый год был очень сложным, поскольку мы до последнего времени не понимали, состоится спектакль или не состоится. Сценическая работа – это то, без чего мы не можем существовать.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона входит в число сильнейших балетных компаний страны, является лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит»,

престижной европейской балетной Премии Тальони. Театр объединяет в себе основы классического балета и новые тенденции в современной хореографии.

– Размышляя о ценности традиционной и современной хореографии, могу сказать, что для развития мастерства необходимо работать над техникой и внутренним содержанием обоих направлений. Для нас всегда интересно познавать новое. Подобное развитие помогает работать с содержанием произведения и тренировать пластику тела. Последняя премьера театра «Дон Кихот» в постановке Йохана Кобборга является примером нового подхода к классическому творению. Спектакль был представлен в семи номинациях «Золотой Маски» и был удостоен премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», – поделился Андриан Фадеев.

Программа «Хореографические шедевры Леонида Якобсона», представленная на сцене Музыкального театра, посвящена памяти о первом спектакле, созданным балетмейстером в своей труппе в 1971 году. В нее вошли фрагменты из циклов миниатюр «Роден», «Классицизм – романтизм»

и «Жанровые зарисовки», а также одноактный балет «Свадебный кортеж». Классицизм Якобсона – это слияние музыки и авторского пластического рисунка. Канонические формы – вариация, па-де-де, па-де-труа, па-де-катр – хореограф превращает в полноценный драматический спектакль. На сцене «хореографические картины» оживали и сменяли друг друга в едином танце, вдохновленном великими шедеврами искусства. Каждая миниатюра имела свою историю, уникальный рисунок и пластику танцоров. Сценография спектакля представлена Валерием Левенталем, костюмы – Татьяной Ногиновой, Анной Якущенко, Валерием Левенталем, свет – Камилем Кутыевым.

Региональная программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер. Регулярное проведение гастрольных программ «Золотой Маски» в Петрозаводске стало возможным благодаря поддержке

многолетнего партнера – компании «Северсталь».

В статье использованы материалы Министерства культуры Республики Карелия