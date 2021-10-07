Экс-замглавы Апатитов Павла Чуфырева обвинили в покупке пятикомнатной квартиры за 400 тысяч рублей

В этом доме на улице Бредова в Апатитах Павел Чуфырев купил "пятикомнатную квартиру". Фото: www.hibiny.com

УФАС по Мурманской области и бывший заместитель главы администрации Апатитов, а теперь заместитель главы администрации соседнего Кировска Павел Чуфырев встретятся в суде. А все потому, что антимонопольное ведомство считает, что политик в обход закона приобрел в Апатитах пятикомнатное помещение, заплатив за это всего около 400 тысяч рублей. Вторая сторона считает, что все было сделано правильно. Разбираемся в этом споре из-за квадратных метров.

Дом № 5 на улице Бредова в Апатитах элитным нельзя назвать даже с большой натяжкой. Пятиэтажка с муниципальными квартирами фактически является «призраком»: здесь уже много лет никто не живет, кроме одной семьи. В январе этого года в одной из пустующих квартир нашли мумию женщины, которая жила здесь без регистрации.

Именно в этом доме Павел Чуфырев и купил «пятикомнатную квартиру», на деле же – пять помещений, которые представляют собой комнаты с туалетами, общей площадью 100 "квадратов".

А теперь перенесемся в 2014 год. Тогда Совет депутатов Апатитов обратился к администрации города с предложением реконструировать дом, так как сейчас его в социальный найм сдавать нельзя – под требования не подходит. Но цена перепланировки (кому нужны комнаты с таким количеством туалетов?) и ремонта оказалась тяжела для городского бюджета. Поэтому вопрос отложили, при этом город каждый год выделял почти миллион рублей на содержание здания.

Тогда чиновники решили пойти другим путем: через аукцион продать квартиры в двух подъездах дома на Бредова, чтобы на полученные деньги сделать ремонт и перепланировку в третьем подъезде, тем самым создать большие квартиры для многодетных семей. Выкупить жилплощадь могли как предприниматели, так и рядовые граждане.

И вот тут возникла проблема. Аукцион провели, но не на официальном сайте закупок torgi.gov.ru, а ресурсами администрации. В этом УФАС усмотрела нарушение. Кроме того, Павел Чуфырев стал единственным участником аукциона. Антимонопольщики потребовали признать торги недействительными. С таким подходом сам Чуфырев не согласен.

- Как уже говорили наши юристы в УФАС, размещать информацию о продаже жилых помещений на официальном сайте закупок невозможно – там просто нет такой вкладки. Мы изучили опыт других муниципалитетов, многие размещают информацию о жилых помещениях во вкладке «нежилые». Как простой человек должен об этом догадаться? К тому же для участия в аукционе на официальном сайте надо зарегистрироваться, получить специальные электронные ключи, это сложно. Мы же упростили процедуру, чтобы аукцион был открытым, а люди знали правила игры. Перед тем, как выставить лот, мы выступили по местному телевидению, в газетах прошла информация о том, что каждый может принять участие, но желающих не нашлось, - рассказал «КП»-Мурманск» Павел Чуфырев.

Он уверен – Совет депутатов разработал положение о продаже жилых муниципальных помещений по всем правилам под присмотром прокуратуры и Росреестра. Документы на торги тоже в порядке, уверен наш собеседник. Кстати, во время изучения площадей малосемейки на Бредова, представители администрации города и нашли мумию женщины. Почему же возник конфуз с УФАС? В этом новый замглавы администрации Кировска увидел личную месть одного из предпринимателей Апатитов, с которым ранее возникали конфликты.

- Мы уверены, что не нарушили ни одной буквы закона, а специалисты УФАС просто не вникли в нюансы. Как бы меня не поливали грязью, я сознательно шел на эти действии (аукцион). У меня нет заинтересованности в приобретении жилого фонда, я хочу, чтобы городу было хорошо. Если суд скажет, что договор неправильно заключен, поверьте, плакать не буду. Сложно быть первопроходцем, - рассуждает Павел Чуфырев.

Но пока спор с УФАС не решен, все действия по продаже квартир, а также других лотов, и постановление Совета депутатов заморожены.

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