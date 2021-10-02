Санитара мурманской областной больницы задержали за кражу денег у умершего пациента

Медработнику предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: vk.com/sumurm

В августе история с кражей денег в Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина, облетевшая СМИ и соцсети, возмутила многих и получила широкий резонанс. Напомним, что в медучреждении оставили без денег, документов и личных вещей умершего от коронавируса пациента, пока тот находился в реанимации. Ситуацию тогда предал огласке сын умершего мужчины, житель поселка Зеленоборского Иван Гордеев.

- Пока отец находился в реанимации, его мобильный телефон два раза появлялся в сети - 7 и 9 августа, что для нас было странным, ведь при появлении в сети никому из членов семьи он не звонил, - отметил Иван.

Как оказалось, при помощи телефона с карты его отца кто-то списал деньги, а затем попытался взять кредит на 300 тысяч рублей. Когда семья приехала разбираться в случившемся, а также забрать вещи и документы покойного, персонал медучреждения заявил, что никаких личных вещей пациента, в том числе паспорта, у них нет. Поиски были безрезультатны.

После вопиющего инцидента в больнице начали служебную проверку, прокуратура и полиция взяла ситуацию на контроль. Родственникам мужчины оставалось только ждать.

Спустя пару месяцев вора все же отыскали - им оказался 33-летний работник мурманской областной больницы, который трудился санитаром.

- Следствием установлено, что во время нахождения пациента в реанимации, с 4 по 9 августа, его личные вещи, среди которых: мобильный телефон, документы, банковская карта, деньги, остались в палате и были похищены. 9 августа злоумышленник перевел через мобильный банк деньги потерпевшего и попытался взять кредит, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Расследуя уголовное дело, следователи допросили свидетелей, изучили сведения о движении по банковским счетам умершего мужчины. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Все это позволило установить и задержать подозреваемого.

Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета". Медработник, который хочет добровольно возместить причиненный ущерб, находится под подпиской о невыезде и должен хорошо себя вести.

Расследование уголовного дела продолжается.

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