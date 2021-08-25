В Мурманской областной больнице обокрали пациента, умершего от коронавируса

В полиции проводят расследование. Фото: Олег Укладов

Из ряда вон выходящий случай произошел в Мурманской областной больнице имени П. А. Баяндина. О запутанной ситуации рассказал житель Зеленоборского Иван Гордеев, чей отец находился в реанимации этого медучреждения.

Ни денег, ни паспорта

- 30 июля этого года моего отца, который жил в Зеленоборском, на машине скорой помощи доставили в инфекционное отделение МОКБ имени П.А. Баяндина с диагнозом COVID-19. Спустя несколько дней его перевели в реанимацию, где 10 августа он умер. Пока отец находился в реанимации, его мобильный телефон два раза появлялся в сети - 7 и 9 августа, что для нас было странным, ведь при появлении в сети никому из членов семьи он не звонил, - так начал северянин свой рассказ в соцсетях.

Предчувствия и подозрения в итоге оказались не напрасными. 11 августа семья умершего мужчины решила снять с одной из его карт, которая всегда находилась у его жены, деньги на организацию похорон. Но на карте средств не оказалось.

- Как мы выяснили из распечатки истории операций по счетам отца, днем 9 августа с его счетов было списано 80 тысяч рублей. Также была попытка оформить кредит на более чем 307 тысяч рублей. По данному факту мы написали заявление в полицию, - продолжил Иван.

Однако на этом все не закончилось. Спустя пару дней семья приехала в морг Мурманской областной больницы забирать тело отца и его личные вещи. За последним родственники отправились к старшей медсестре отделения. В больнице должны были лежать на сохранении сумка и рюкзак мужчины, его обувь, гигиенические средства, паспорт и другие документы, телефон, серебряная цепочка, веревочка с образком, часы и портмоне. К удивлению северян, персонал медучреждения заявил, что личных вещей и документов пациента у них нет.

- После этого мы пошли к главному врачу, чтобы разобраться в ситуации, но нам сказали ждать, так как вещи ищут. Мы ждали несколько часов, но вещей и документов отца нам так и не отдали, а без его паспорта мы не могли получить медицинское свидетельство о смерти и тело из морга. Когда мы поняли, что вещи и документы пропали, позвонили в полицию. После чего написали еще одно заявление в правоохранительные органы по факту пропажи паспорта, телефона и других личных вещей отца, - рассказал молодой человек.

Разбираться будет полиция

Когда главный врач понял, что документы и личные вещи мужчины исчезли, то позвонил в патологоанатомическое отделение и сказал, чтобы родственникам выдали медицинское свидетельство о смерти без паспорта умершего.

- И это областная больница! Страшно представить, как обстоят дела с медициной в маленьких и отдаленных населенных пунктах, - пишет Иван Гордеев. - Если вы соберетесь в данное медицинское учреждение, защитите себя - удалите мобильный банк в телефоне.

По словам северянина, персонал медучреждения вел себя грубо и непрофессионально.

- Никто не принес даже элементарных извинений! А ведь это люди, которым мы доверяем своих родных! – возмутился он.

13 августа семья обратилась на «горячую линию» министерства здравоохранения Мурманской области с просьбой помочь в поисках вещей и документов отца. Там передали обращение главному врачу, и ответ не заставил себя долго ждать. По данному случаю администрация больницы проводит служебную проверку, у медицинского персонала взяли объяснительные.

- По данным служебного расследования, дежурная медсестра инфекционного отделения № 4 нарушила требования должностной инструкции о передаче личных ценностей пациента на хранение при переводе пациента в отделение реанимации, - говорится в письме за подписью главврача Александра Голованова, которое предоставил «КП»-Мурманск» Иван Гордеев.

Сотрудники медучреждения обратились в отделение полиции для проведения тщательного расследования данного инцидента. А пока оно идет, семье остается лишь ждать.

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