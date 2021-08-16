Из Ковдора до больницы Мончегорска начнет ходить специальный автобус

В больнице Мончегорска должны определить конкретный день для приема пациентов из Ковдора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с жителями Ковдорского района и обсудил насущные проблемы муниципалитета. Основной блок вопросов ковдорчан был посвящен медицинскому обслуживанию населения. Северяне жаловались на перебои в лекарственном обеспечении, нехватку врачей-специалистов, отсутствие в Ковдоре услуг зубопротезирования, трудности с поездками в медицинские учреждения Мончегорска и Мурманска.

Глава региона пояснил, что многие проблемы, например, кадровый голод в медицине, носят системный характер и не имеют простых решений. Однако регион по мере сил пытается их смягчить.

Губернатор пообещал в ближайшее время организовать движение специального автобуса, который будет перевозить пациентов из Ковдора в Мончегорск и обратно. Транспорт доставит северян к узким специалистам.

- Люди должны четко понимать, во сколько, откуда и как часто этот транспорт будет отправляться, - подчеркнул глава региона.

При этом в больнице Мончегорска должны определить конкретный день для приема пациентов из Ковдора.

Также в самом Ковдоре создадут хорошие условия проживания для медиков. Планируется отремонтировать и обеспечить мебелью 10-15 квартир для врачей.

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