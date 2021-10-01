Заповедники Мурманской области получили в подарок новые фотоловушки от телеканала HDL

Руководству заповедников Заполярья передали столь нужную технику. Фото: HDL

30 сентября в Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная экологической инициативе, которую впервые на территории заполярных заповедников реализует телеканал о путешествиях и приключениях HDL.

В этом году съемочная группа канала, входящего в состав «Газпром-медиа», исколесила Кольский полуостров вдоль и поперек. Все это - ради продолжения масштабного трэвел-сериала «Горизонт приключений». Новый сезон программы начинается с рассказа о Заполярье и деятельности Лапландского, Кандалакшского заповедников и заповедника «Пасвик».

Познакомившись с работой сотрудников заповедников, команда HDL загорелась идеей приобщиться к вопросу сохранения природных богатств. Так родился проект усиления научного наблюдения за дикими животными, обитающими на заповедных территориях.

«Мы решили передать в дар заповедникам Мурманской области – Кандалакшскому, Лапландскому и «Пасвик" – современные камеры слежения, которые работают в самых экстремальных условиях и могут сохранять, накапливать и передавать информацию в Full HD», – рассказал руководитель отдела продвижения компании «Ред Медиа» Константин Шумило.

Команда HDL загорелась идеей приобщиться к вопросу сохранения природных богатств. Фото: HDL

Как поделился в ходе встречи директор Лапландского государственного заповедника Сергей Шестаков, их целью на сегодняшний день является увеличение числа фотоловушек на заповедной территории. Причем, для новых камер уже подобраны и отмечены места установки.

«Нашу работу по видео- и фотофиксации начал еще Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский в 50-е годы, когда фотоловушек еще не было. Он сам собирал вместе с инженером фотокамеры, видеокамеры, которые в автоматическом режиме снимали животных и птиц на гнездах. Это был первый такой опыт, а сейчас мы его продолжаем. Мы уже подобрали точки, куда установим эти фотоловушки. Чтобы иметь полное представление о нашей природе, мы будем увеличивать их количество», – отметил Сергей Шестаков.

«Пасвик», самый молодой и прогрессивный заповедник в Мурманской области, уже много лет применяет фотоловушки в работе. Сейчас камеры на его территории следят за бурым медведем, популяцией лося и водоплавающими птицами. Отмечается, что для этих целей используется оборудование разного типа.

«Благодаря ловушкам мы смогли максимально точно подсчитать численность бурого медведя в регионе «Пасвик»-Инари. Мы уже много лет ведем мониторинг с помощью ДНК-анализа, но, когда 6 лет назад мы применили на всех ловушках для сбора шерсти еще и фотокамеры, - их тогда у нас было 20 - мы увидели, что, оказывается, примерно 30% особей не оставляют нам свою шерсть. И только фотокамеры позволили точно сказать, какого числа и где были маленькие медвежата или самцы», – поделилась опытом директор Государственного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

Также фотоловушки помогают в охране заповедных территорий, заявила заместитель директора по экологическому просвещению и экологическому туризму Кандалакшского государственного заповедника Ольга Вейсблюм. Это и фиксация нарушений, и предотвращение браконьерства. Помимо того, материал с камер вносит вклад в сферу просвещения.

«Они помогают популяризировать науку, помогают рассказывать, для чего созданы заповедники, кого охраняют. И, конечно же, иногда удается заснять такие уникальные кадры, которые просто никогда бы и не увидели окружающие», – отметила Ольга Вейсблюм.

Кандалакшский заповедник начал работать с фотоловушками только в прошлом году. Первое видео, которым поделились его сотрудники, были кадры с медведями, оно быстро стало вирусным и набрало 100 тысяч просмотров.

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