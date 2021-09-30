Войны нет, но она есть? Отказ избрать Ольгу Дзюбу главой Мурманска может накалить политическую арену региона

Заседание Совета депутатов Мурманска выдалось накаленным. Фото: Совет депутатов Мурманска

Такого жаркого заседания Совета депутатов в Мурманске не было давно. Следящие за его работой северяне иногда едва не засыпали под монотонные речи о поправках в законодательные акты, технических моментах в документации и т.д. Все-таки эти моменты, даже важные, проходят довольно скучно для тех, кто не разбирается в тонкостях. А тут повышение голоса, возмущение, обвинения. 30 сентября народные избранники работали внеочередно, начав в 10 утра, а закончив к трем часам дня, и явно потратив нервные клетки.

Началось все довольно спокойно и с ожидаемых вопросов повестки. На минувших выборах с 17 по 19 сентября северяне выбирали новый, седьмой по счету, состав Мурманской областной Думы. Туда избрались Евгений Никора, который в свое время был спикером регионального парламента, и Михаил Белошеев. Сидеть на двух стульях нельзя, поэтому на внеочередном заседании горсовета они досрочно сложили полномочия главы администрации и главы муниципального образования. С этой частью все справились легко, Никора и Белошеев сказали прощальные речи и получили немало добрых слов от своих уже бывших коллег по городскому депутатскому корпусу.

Михаил Белошеев и Евгений Никора досрочно сложили полномочия. Фото: Совет депутатов Мурманска

Следующий шаг – выбор врио главы администрации – тоже был легким: парламентарии поддержали Валентину Доцник, которая ранее была первым замом Михаила Белошеева. А вот потом развернулась драма.

30 сентября горсовет мог выбрать нового главу Мурманска. Еще весной на эту должность пророчили Ольгу Дзюбу. Пару слов о ней: в сентябре 2019 года она избралась в Совет депутатов, через год ушла работать министром образования и науки, а еще через год снова стала депутатов горсовета, успешно пройдя довыборы. Ольга Андреевна была единственной кандидатурой (!) на роль главы столицы Заполярья, хотя любой депутат мог предложить себя или коллегу.

- Область должна помогать Мурманску, - рассказывала собравшимся Ольга Дзюба во время обязательного выступления кандидата перед голосованием. - В определенное время было все не гладко, эту проблему надо исправлять. Надо договариваться, слышать друг друга. Губернатора и Совет депутатов избирали мурманчане, они играют важную роль в нашей работе. Конфликты и противостояние мешают решать проблемы северян. Мне задали вопрос, ожидать ли в городской власти чисток? Отвечаю: этого нет и не будет, у меня нет времени и желания заниматься этим. Обновление власти вижу в тому, чтобы городская и региональная власти работали вместе.

Ольгу Дзюбу не избрали на роль главы Мурманска. Фото: Совет депутатов Мурманска

Депутаты после таких слов встрепенулись. Тема непростых отношений третьего подъезда и Совета с первым подъездом «белого дома» в коридорах городской власти очень нелюбимая. И даже в таком контексте как слова из мультика про кота Леопольда: «Друзья, давайте жить дружно!».

- О какой войне все говорят? Вы мне скажите, кто враг? – спросила Елена Меркушова.

Далее последовала долгая дискуссия на эту тему и призывы ответить в том числе и на вопрос, почему Ольга Дзюба решила, что не будет проводить кадровые чистки, если глава города этим не может заниматься – это больше в введении самого Совета. Укольнули коллегу депутаты и тем, что Дзюба «не состоялась как министр», так как проработала только год, и тем, что, по утверждению многих, стала общаться с коллегами только в последние дни перед заседанием. И последней кнопкой на стуле экс-министра образование стало то, что на тайном голосовании ее подержали только 8 депутатов из 25.

Сразу после этого был объявлен перерыв для партийного совещания, на который срочно приехал губернатор Андрей Чибис. Не секрет, что он поддерживал кандидатуру Ольги Дзюбы на роль главы Мурманска, равно как и Генсовет «Единой России». Общение с показавшими зубы депутатами проходило за закрытыми дверьми и явно очень эмоционально.

В итоге Ольга Дзюба продолжит работать в роли простого депутата, временным главой муниципального образования стала Тамара Прямиковой, которой к такой роли не привыкать: в свое время она замещала ушедшего в Госдуму мэра. 22 ноября депутаты соберутся снова, чтобы провести конкурс на должность главы администрации. А вот с главой города все сложнее. Кажется, война между подъездами, о которой вслух говорить не принято, может разгореться с новой силой. Демарш против Ольги Дзюбы с ее призывом зарывать топоры может привести к тому, что за политической жизнью Мурманска будет очень интересно наблюдать.

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