За два года в Мурманской области в сфере туризма заработали 5 миллиардов рублей

Панорамный ресторан на склоне горы Айкуайвенчорр откроется этой зимой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 сентября отмечался Всемирный день туризма, к которому приурочили заседание тематического Совета в Мурманской области. Только за последние два года эта сфера принесла экономике региона 5 миллиардов рублей доходов. И на этом показателе останавливаться не собираются.

- Мои знакомые периодически жалуются, что приезжают к нам в командировку или по личным делам, и невозможно заселиться в гостиницу. Это говорит о высокой загрузке. По официальным данным, на 1 сентября 2021 года Мурманскую область посетили 300 тысяч туристов, в то время как за весь 2020 год – 350 тысяч, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Планка, к которой стремятся и власти, и туроператоры – миллион гостей в год. Из 141 проекта в инвестпортфеле региона 38 - связаны с туризмом (смотрите «Конкретно»).

С 2015 года на 45% выросли доходы гостиниц, отелей, хостелов и т. д., растет количество операторов и инвесторов. Например, в Териберке, которая с 13 сентября стала природным парком, готовят к воплощению 20 проектов на общий объем инвестиций в миллиард рублей.

Чтоб бизнес стал легальнее, в Мурманской области уже проходит аккредитация гидов. Соответствующий федеральный закон вступит в силу только с 1 июля 2022 года, но в Заполярье уже сейчас экскурсоводы и проводники, подтвердившие свои компетенции, имеют право получить особый знак гида Мурманской области. Первые три знака и удостоверения к ним были вручены тут же, на заседании Совета, аккредитованным гидам – Светлане Пурлицис, Елене Пурлицис и Владимиру Онацкому.

Первые заполярные гиды уже прошли аккредитацию. Фото: Правительство Мурманской области

КОНКРЕТНО

Самые крупные туристические проекты в Заполярье

27, 8 млрд рублей - «Валла-Тунтури»

Развитие полуостровов Рыбачий и Средний, создание туристической деревни, маршрутов, гэмпинга. 600 рабочих мест.

16,7 млрд рублей – «Новый Мурманск»

Деловая зона, набережная, кафе, музей, сцена, пешеходный мост к железнодорожному вокзалу, спа и т. д.

359 млн рублей – панорамный ресторан в Хибинах

Строится на склоне горы Айкуайвенчорр, в том числе и на федеральные средства, будут зона быстро питания и ресторан A la Carte, создание 14 рабочих мест.

256,3 миллиона рублей – визит-центр в Хибинах

Станет входной точкой в национальный парк, здесь появится коттеджный поселок.

60 млн рублей – отель в Териберке

Четырехзвездочный комплекс со сложными архитектурными решениями, создание 14 рабочих мест.

10 млн рублей – порт в районе Дровяного

Станет одним из этапов возрождения водного туризма. Яхтклуб.

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